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Kaynak: DHA

Yangın, Hassa ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi Güzlek mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada çalışma yaptığı sırada traktörden dumanlar yükseldiğini fark eden sürücü, aracı durdurarak kendini dışarı attı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. İlk değerlendirmelere göre yangının traktörün elektrik aksamındaki arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlattı.