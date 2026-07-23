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Kaynak: AA

Nijerya’nın Zamfara eyaletinde yer alan​​​​​​​ Sauna Ruwan bölgesine gelen silahlı çete üyeleri, tarlada çalışanlara ateş açtı.

24 ÇİFTÇİ HAYATINI KAYBETTİ!

Saldırıda 24 çiftçi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralandı. Diğer taraftan, Uluslararası Af Örgütünden yapılan açıklamada, saldırı kınandı ve

eyalet genelinde bu tür saldırıların devam ettiği ve birçok topluluğun sürekli olarak bir sonraki saldırıya karşı hazırlıklı olduğu ifade edildi.

KÖYLERİ HEDEF ALARAK FİDYE İSTİYORLAR!

Nijerya, uzun zamandır ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve IŞİD’in Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarına maruz kalıyor.



Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor. Silahlı kişiler, genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.