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Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) açıkladığı düşük hububat alım fiyatları, üreticilerin büyük tepkisini çekmeye devam ediyor. Ziraat odaları ve çiftçiler günlerdir masabaşı hesaplamalara itiraz ederken, en somut yanıt Balıkesir'den, tarlanın bizzat içinden geldi.

Tarımdan Haber'de yer alan habere göre; Bandırma'nın Bezirci Köyü'nde tarımla uğraşan Ziraat Mühendisi Özgür Bakan, TMO'nun fiyat politikasına karşı tarladaki gerçek girdi maliyetlerini kalem kalem hesapladı.

Altını imzalayarak sosyal medyada paylaştığı bu maliyet tablosu, kısa sürede düşük fiyatlara isyan eden çiftçilerin sembolü haline dönüştü.

MATEMATİK ORTADA: 1 KİLO BUĞDAY 19,43 TL

Üreticiler TMO'nun fiyat belirlerken hangi kriterleri baz aldığını sorgularken, Özgür Bakan'ın hazırladığı rapor sahadaki acı matematiği gözler önüne seriyor.

BEZİRCİ KÖYÜ TOPRAKLARINDA ORTALAMA 400 KİLOGRAM

Toplam dekar masrafı bu verime bölündüğünde, üreticinin topraktan çıkardığı 1 kg buğdayın net maliyeti 19,43 TL'yi buluyor. TMO’nun ilan ettiği rakamların bu maliyetin çok altında kalması, sahadaki çiftçiler tarafından tarımı bitirme ve "üreticiyi tasfiye etme kararı" olarak yorumlanıyor.

MALİYET TABLOSUNDAKİ VURUCU DİPNOT: GİZLİ GİDERLER YOK

Paylaşılan maliyet tablosunun en dikkat çekici tarafı ise alt kısmına düşülen dipnot oldu. Sahada büyük yankı uyandıran 19,43 TL'lik maliyet tutarına, bir üretim sezonunun en ağır yükleri henüz dahil edilmemiş durumda.

Tabloda yer almayan o giderler şunlar:

Çiftçinin kendi emeği ve işçilik bedeli

Traktör ve ekipmanların amortismanı (yıpranma payı)

Çiftçinin yaşamını sürdürebilmesi için gereken refah payı

Hasat döneminde peşin ödenen biçerdöver (biçim) ücreti