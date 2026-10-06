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Kaynak: Haber Merkezi

Tarladaki üretici fiyatlarında zaman zaman yaşanan düşüşlerin, market ve pazar tezgahlarındaki sebze-meyve etiketlerine yansımaması üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Üretici ile tüketici fiyatları arasındaki giderek açılan makası daraltmak amacıyla, Hal Kayıt Sistemi (HKS) verileri mercek altına alınarak binlerce tarımsal ürünün fiyat hareketi detaylı bir şekilde incelendi.

81 İLDE KESİNTİSİZ DENETİM MESAİSİ

Konuya ilişkin milletvekillerinin soru önergelerini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, tüketiciyi mağdur eden yüksek fiyatlandırmalara karşı kararlı bir mücadele yürütüldüğünün altını çizdi. Piyasada dengenin sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi adına denetimlerin hız kesmeden sürdüğünü belirten Bolat, gelen tüm şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini ifade etti.

Bakan Bolat'ın açıklamalarına göre; üreticilerden tedarikçilere, zincir marketlerden e-ticaret platformlarına kadar tedarik zincirinin her halkası rutin olarak denetleniyor. Bu kapsamda 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri ekipleri tarafından 2026'nın yaz aylarında yoğun bir saha çalışması gerçekleştirildi. Sadece Haziran ayında 3.000, Temmuz ayında 4.000 ve Ağustos ayında ise 2.500 civarında perakende işletmesi baskın denetimlerden geçti.

FAHİŞ FİYATA AĞIR FATURA

Sahadaki fiziksel denetimlerin yanı sıra HKS üzerinden yapılan dijital veri analizleri, fahiş fiyat uygulayan işletmeleri tek tek tespit etti. Bakan Bolat, tarım ürünlerinin fiyatlarında haksız ve suni artışlara giderek tüketiciyi mağdur ettiği belirlenen işletmelere toplamda 215 milyon 100 bin TL idari para cezası kesildiğini açıkladı. Bakanlık, serbest piyasa kurallarını ihlal eden fırsatçılara yönelik yaptırımların tavizsiz devam edeceğinin mesajını verdi.