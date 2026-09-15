Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye genelinde gıda enflasyonu ve fahiş fiyat tartışmaları sürerken, tarımsal tedarik zincirindeki aracı karlarının ulaştığı son nokta fındık piyasasında gözler önüne serildi.

Aylarca süren zorlu hasat sürecinin ardından ürününü düşük kâr marjlarıyla tüccara teslim etmek zorunda kalan fındık üreticisi, market raflarındaki etiketleri gördüğünde adeta şoke oldu.

FARK YÜZDE 575'E ÇIKTI

Bir fındık üreticisinin, "Kilosunu 200 TL'ye zor sattığımız fındığın ambalajlanmış fiyatı 1350 TL olmuş" şeklindeki isyanı, tarım politikalarındaki ve fiyat denetimlerindeki eksikliği bir kez daha gündeme taşıdı. Fiyat artış oranının yüzde 575 üzerinde bir farkın olması dikkat çekti.

Sadece kavrulma ve paketleme işlemi gören bir ürünün, tarladan tüketiciye ulaşana kadar değerini altıya katlaması, vatandaşın ucuz gıdaya erişiminin önündeki en büyük engelin 'aracılar' olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Vatandaşlar, üreticinin kazanamadığı ancak tüketicinin de pahalılıktan yanına yaklaşamadığı bu sistemde denetimlerin artırılmasını ve tarladan rafa giden süreçteki fiyat uçurumunun kontrol altına alınmasını talep ediyor.