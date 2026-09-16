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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nun “tarladan markete fiyat yolculuğu” üzerindeki manipülasyonları mercek altına aldığı dev soruşturmada tarladaki gerçek fiyatlar ile market raflarına uzanan süreçteki usulsüzlükler tek tek belgelendi.

1.029 ÇİFTÇİNİN BEYANI ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) müfettişleri tarafından hazırlanan raporlar kapsamında yaklaşık 1.029 çiftçinin ifadesine başvuruldu. Üreticilere ürünlerini gerçekte kaç liradan sattıkları soruldu. Elde edilen yanıtlar; şirket defterleri, müstahsil makbuzları, Hal Kayıt Sistemi ve faturalarla karşılaştırıldı.

TARLADA 6 TL, MAKBUZDA 28 TL

Raporlara yansıyan en somut fiyat manipülasyonu mandalinada tespit edildi. Bir üretici ürünü tarlada kilogramı 6 ila 8 TL aralığında sattığını beyan ederken, aynı ürünün müstahsil makbuzuna 28 TL maliyetle işlendiği ve firmanın ortalama satış fiyatının 31,82 TL'ye kadar çıkarıldığı belirlendi.

Soruşturma dosyasında yer alan diğer verilere göre üreticinin 4-5 TL’ye sattığı sanayi tipi elma belgede 9,50 TL, 7-12 TL’lik patates ise 20 TL maliyetle kayıtlara geçirildi.

HAYATINI KAYBEDEN KİŞİLER ADINA SAHTE MAKBUZ

Soruşturmada sadece fiyatların değil, ürün miktarlarının da evraklarda şişirildiği saptandı. 200 tonluk limonun kayıtlarda 633 ton, 400 tonluk patatesin ise 1.741 ton gösterildiği anlaşıldı. Dosyadaki en vahim bulgulardan biri ise hiç ürün satmayan çiftçiler ile hayatını kaybetmiş kişiler adına milyonlarca liralık sahte müstahsil makbuzları düzenlenmesi oldu.

22 İLDE OPERASYON: 41 ŞÜPHELİ

Başsavcılık; maliyetleri yüksek, ürün arzını ise düşük göstererek fiyatları manipüle ettiği belirlenen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. 22 ilde 109 adreste arama yapıldı. Soruşturmanın fiyatları etkileme, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, evrakta sahtecilik ve kara para aklama suçları kapsamında çok yönlü sürdüğü bildirildi.