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Kaynak: İHA

Olay, Karatay ilçesine bağlı Karakaya Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, açık alanda tarlanın üzerinde belirlenemeyen bir nedenle hortum oluştu. Yerden aldığı toz ve çalı çırpıyı gökyüzüne doğru sürükleyen hortum, kısa süreliğine etkili oldu.

O ANLAR KAMERADA

Çevredeki tarım arazisinde çalışan bir çiftçi, tarlanın ortasında yükselen hortumu fark ederek o anları cep telefonuyla görüntüledi. Kaydedilen görüntülerde, hortumun açık arazide dönerek göğe doğru çekildiği anlar net bir şekilde yer aldı. Şans eseri herhangi bir can veya mal kaybına yol açmayan hortum, kısa bir süre sonra etkisini kaybederek gözden kayboldu.