Tarladan cepheye, envanterlere alındı: Ukrayna ordusunun yeni gizli silahı herkesi şaşırttı

429'uncu Tugay Komutanı Fedorenko Yuriy, hava savunma ve füze sistemlerinin yüksek maliyetli ve tedarikinin zor olduğunu ifade ederek, düşük maliyetli ve hızlı üretilebilen dron sistemlerinin askeri hatlar ile sivil altyapı arasında stratejik bir üçüncü hat (ara hat) oluşturduğunu ve bu durumun operasyonel avantaj sağladığını belirtti. Cephe hattında yürütülen operasyonlarda farklı menzil ve görevlere sahip dron sistemlerinin kullanıldığını ifade eden Yuriy, "Tugayımızın teçhizatları arasında 3 tip dron öne çıkıyor. Birincisi yakın mesafede öncü olarak görev yapan ' Frontstrike' dronları; ikincisi 30 kilometre ve daha derin bölgelerde operasyonel amaçlarla kullanılan 'Midle' dronları; üçüncüsü ise Rusya Federasyonu topraklarındaki hedefler dahil, uzun menzilli görevler için kullanılan 'Stratejik' dronlar. Sistemimiz gece gündüz, her türlü hava şartında kesintisiz olarak çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.