Samsun'un Bafra ilçesinde bulunan verimli Bafra Ovası'nda karpuz hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olan ovada yetiştirilen karpuzlar, hem iç pazara hem de yurt dışına gönderiliyor.
Tarlada tanesi 5 liradan satılıyor: Türkiye'nin dört bir yanına gönderiliyor
Samsun'un verimli topraklarında yetişen ve lezzetiyle öne çıkan ürünün hasadı tüm hızıyla devam ediyor. Yurt içinin yanı sıra yurt dışından da ilgi gören ürün, üreticilerin yüzünü güldürüyor.Kaynak: AA
12 BİN 500 DEKAR ALANDA ÜRETİM YAPILIYOR
Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, Bafra Ovası'nda yaklaşık 12 bin 500 dekar alanda karpuz üretimi gerçekleştirildiğini söyledi.
Nisan ayında örtü altında ekilen karpuzlarda 15 Temmuz itibarıyla hasada başlandığını belirten Tosuner, bu yıl da verimin üreticileri memnun ettiğini ifade etti.
"TÜRKİYE'NİN KİLOGRAMI EN DÜŞÜK KARPUZU"
Bafra karpuzunun en önemli özelliklerinden birinin ağırlığı olduğunu belirten Tosuner, "Bafra karpuzu Türkiye'de kilogramı en düşük karpuzdur. En büyükleri 12 kilogram gelir. Bunun nedeni ise Bafra'nın yüzde 90'ının kara toprak üzerine kurulu bir ovaya sahip olmasıdır." dedi.
DEKAR BAŞINA 7-8 TON VERİM
Bafra Ovası'nda dekar başına ortalama 7 ila 8 ton verim alındığını belirten Tosuner, yetiştirilen karpuzların başta Ankara, İstanbul ve Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına gönderildiğini ifade etti.
YURT İÇİ VE YURT DIŞINA GÖNDERİLİYOR
Bafra'da üretilen karpuzların başta Ankara, İstanbul ve Karadeniz Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok noktasına sevk edildiğini belirten Tosuner, ürünlerin Gürcistan'a da ihraç edildiğini kaydetti.
TARLADA TANESİ 5 LİRADAN SATILIYOR
Üreticilerin hasat ettiği karpuzların tarlada tanesi 5 liradan alıcı bulduğunu söyleyen Tosuner, tüketicilere de Bafra karpuzunu tercih etmeleri çağrısında bulundu.
"Bafra karpuzunun kabuk inceliği, aroması ve lezzetiyle fark yarattığını" ifade eden Tosuner, bölgedeki üretimin her yıl artarak devam ettiğini söyledi.