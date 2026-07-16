Tarlada sembolik rakamlara bile alıcı bulamıyor: Konya'da marul üreticisi zorlu bir sınav veriyor

Ekim alanlarının plansız şekilde artmasının piyasada doygunluk yarattığını belirten Hikmet Aslan, içinde bulundukları durumu şu sözlerle özetledi: "Bu sene fiyatlar üreticinin yüzünü güldürmüyor. Tarlada marulun tanesini 5-7 liraya bile satamıyoruz, ürünler hasat edilemeden kalıyor. Zararı ne kadar azaltsak kardır diyerek bu fiyatlara razıyız ama talep yok. Oysa bu ürünün bize sadece üretim maliyeti hava ve iklim şartlarına göre 8 ila 10 lira arasında değişiyor. Maliyetinin altına satış yapmak zorunda kalıyoruz. Eğer bu piyasa koşulları böyle devam ederse, önümüzdeki yıl üretim yapmamız imkansız hale gelecek."