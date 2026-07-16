Türkiye'nin en önemli tarım üslerinden biri olan Konya'da, geleneksel ürünlerin yanı sıra alternatif mahsullere yönelim her geçen yıl artıyor. Özellikle Meram ilçesine bağlı Kaşınhanı Mahallesi'nin bereketli topraklarında bu yıl marul üretimine yoğun bir ilgi gösterildi. Ancak ekim alanlarının kontrolsüz şekilde büyümesi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ürün patlaması, piyasa dengelerini altüst etti. Tarlada 5 ila 7 lira arasında alıcı bulamayan marul, toptancı halinde 10 ile 25 lira arasında işlem görürken, şehirdeki marketlerde ise 50 liradan başlayan fahiş fiyatlarla tüketiciye ulaşıyor.
Tarlada sembolik rakamlara bile alıcı bulamıyor: Konya'da marul üreticisi zorlu bir sınav veriyor
Konya Ovası'nda marul üretim alanlarının genişlemesiyle yaşanan ürün bolluğu, tarladaki fiyatları maliyetin altına düşürdü. Kilosu 5-7 liraya dahi satılamayan yeşillikler tarlada çürüme riskiyle karşı karşıyayken, tezgahtaki fiyatların yüksekliği piyasadaki istikrarsızlığı gözler önüne seriyor.Kaynak: İHA
Bölgede yaklaşık 700 dekarlık geniş bir arazide marul üretimi yapan çiftçi Hikmet Aslan, bu işin son derece hassas ve yoğun bir iş gücü gerektirdiğini vurguladı. Marulun günün her saatinde yakın takip isteyen bir bitki olduğunu ifade eden Aslan, sabah, öğlen ve gece olmak üzere sürekli tarlada mesai harcadıklarını, sulama işlemlerini ise serin olduğu için gece yürüttüklerini belirtti. Yoğun işçilik gerektiren ot temizleme ve bakım süreçlerinin maliyetleri doğrudan artırdığını sözlerine ekledi.
Ekim alanlarının plansız şekilde artmasının piyasada doygunluk yarattığını belirten Hikmet Aslan, içinde bulundukları durumu şu sözlerle özetledi: "Bu sene fiyatlar üreticinin yüzünü güldürmüyor. Tarlada marulun tanesini 5-7 liraya bile satamıyoruz, ürünler hasat edilemeden kalıyor. Zararı ne kadar azaltsak kardır diyerek bu fiyatlara razıyız ama talep yok. Oysa bu ürünün bize sadece üretim maliyeti hava ve iklim şartlarına göre 8 ila 10 lira arasında değişiyor. Maliyetinin altına satış yapmak zorunda kalıyoruz. Eğer bu piyasa koşulları böyle devam ederse, önümüzdeki yıl üretim yapmamız imkansız hale gelecek."
Tarımda fiyat istikrarının olmamasından dert yanan üretici, yüksek fiyatların tüketiciyi de mağdur ettiğini, tarlada yükselen fiyatın markete yansıma oranının çok daha ağır olduğunu dile getirdi. Kendi işletmesinde 700 dekarlık alanın su, işçi, fide, ilaç ve gübre gibi giderlerinin toplamda 40 ila 50 milyon lira civarında bir bütçeye ulaştığını ifade eden Aslan, bölgenin asıl lider ürününün havuç olduğunu ancak kendisinin marul üretimine yoğunlaştığını, çevre bölgelerdeki aşırı ekim nedeniyle piyasanın bu kadar yüksek hacimli malı eritemediğini vurguladı.