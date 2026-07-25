Tarlada kilosu 60 liradan alıcı buluyor: Avrupa ve ABD'den sipariş yağıyor

70 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR

İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin en önemli vişne üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Kentte yaklaşık 46 bin dekarlık alanda vişne üretimi yapıldığını ifade eden Parlak, bu yıl 70 bin tona yakın rekolte beklendiğini söyledi.