Afyonkarahisar'da coğrafi işaretli vişnenin hasadı başladı. Özellikle Şuhut, Sultandağı ve Çay ilçelerinde yetiştirilen vişneler, hem Türkiye'nin farklı şehirlerindeki gıda sanayisine hem de yurt dışına gönderiliyor.
Tarlada kilosu 60 liradan alıcı buluyor: Avrupa ve ABD'den sipariş yağıyor
Afyonkarahisar'da hasadı başlayan coğrafi işaretli ürün, bu yıl yüksek rekolte beklentisiyle üreticinin yüzünü güldürüyor. İç piyasadaki yoğun talebin yanı sıra Avrupa ve ABD'den de sipariş alıyor.Kaynak: AA
70 BİN TON REKOLTE BEKLENİYOR
İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Parlak, Afyonkarahisar'ın Türkiye'nin en önemli vişne üretim merkezlerinden biri olduğunu belirtti.
Kentte yaklaşık 46 bin dekarlık alanda vişne üretimi yapıldığını ifade eden Parlak, bu yıl 70 bin tona yakın rekolte beklendiğini söyledi.
Geçen yıl yaşanan zirai don nedeniyle verim kaybı yaşandığını hatırlatan Parlak, bu sezonun üreticiler açısından oldukça bereketli geçmesini beklediklerini dile getirdi.
KİLOSU 40 İLE 60 LİRA ARASINDA ALICI BULUYOR
Afyonkarahisar vişnesinin meyve suyu kalitesi, aroması ve yüksek su oranıyla öne çıktığını belirten Parlak, bu yıl ürünün kilogram fiyatının 40 ile 60 lira arasında değiştiğini söyledi.
Ürünlerin Adana, Mersin, İzmir ve Bursa gibi gıda sanayisinin gelişmiş olduğu illere gönderildiğini ifade eden Parlak, Sultandağı ve Çay ilçelerindeki tesislerde işlenip dondurulan vişnelerin Avrupa ülkeleri ve ABD'ye ihraç edildiğini kaydetti.
ÜRETİCİLER SEZONDAN UMUTLU
Yaklaşık 20 yıldır yaş meyve ticareti yapan Rıdvan Göz, bu yıl vişne üretiminde verimin oldukça iyi olduğunu belirterek kaliteli ürünlerin özellikle iç piyasada yoğun talep gördüğünü söyledi.
Bölgedeki donmuş ürün işleme tesislerine de vişne tedarik ettiklerini ifade eden Göz, alım fiyatlarının üreticiyi memnun ettiğini dile getirdi.
REÇELDEN MEYVE SUYUNA KADAR BİRÇOK ALANDA KULLANILIYOR
Sultandağı'nda vişne üreticiliği yapan Okan Yıldırım ise bilinçli üretim yaptıklarını belirterek, Afyonkarahisar vişnesinin aroması ve su oranıyla ülke genelinde tanındığını söyledi.
Yıldırım, hasat edilen vişnelerin bölgedeki meyve alım merkezlerine teslim edildiğini, ürünlerin reçel, komposto ve meyve suyu üretiminde değerlendirildiğini ifade etti.