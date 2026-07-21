Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tarlada kilosu 5 lira markette 17 TL: 125 dekarlık alanda hasatta son günler

Tarlada kilosu 5 lira markette 17 TL: 125 dekarlık alanda hasatta son günler

Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da sezon başında kilosu 27 TL'den satılan karpuz, tarlada 5 TL'ye kadar çakıldı. Halde 6 TL'den işlem gören ürünün market raflarında 17 TL'ye kadar fırlaması, üreticileri ve komisyoncuları çileden çıkardı.

Kaynak: DHA
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Tarlada kilosu 5 lira markette 17 TL: 125 dekarlık alanda hasatta son günler - Resim: 1

Türkiye’nin en bereketli topraklarına sahip Çukurova’da, yaklaşık 125 bin dekarlık alanda yürütülen ve sezon boyunca 800 bin ton rekolte hedeflenen karpuz hasadında sona yaklaşıldı

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Tarlada kilosu 5 lira markette 17 TL: 125 dekarlık alanda hasatta son günler - Resim: 2

Hasadın ilk günlerinde kum arazilerinden toplanan kaliteli ürünün kilogram fiyatı tarlada 25 ila 27 TL arasında alıcı bulurken, son günlerde bu rakam 5 TL'ye kadar geriledi.

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Tarlada kilosu 5 lira markette 17 TL: 125 dekarlık alanda hasatta son günler - Resim: 3

Komisyoncular tarafından yüklenip hal binalarına getirilen karpuzlar 6 TL'den işlem görürken, aynı ürünün marketlerde 17 TL'ye satılması tepkileri beraberinde getirdi.

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Tarlada kilosu 5 lira markette 17 TL: 125 dekarlık alanda hasatta son günler - Resim: 4

Kabzımal Kadir Kaya: "Marketler Bizi Mağdur Etmeye Devam Ediyor!"

Tarladan sofraya uzanan tedarik zincirindeki dengesizlikten şikayet eden kabzımal Kadir Kaya, yaşanan mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Karpuz hasadının bitmesine yaklaşık 15 gün kaldı. Sezonun ilk dönemlerinde fiyatlar iyiydi. Kum arazilerindeki ilk hasatta kilosunu 25-27 TL'ye aldığımız karpuzu satabiliyorduk.

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Tarlada kilosu 5 lira markette 17 TL: 125 dekarlık alanda hasatta son günler - Resim: 5

Ancak şu anda üreticiden 5 TL'ye aldığımız karpuzu 6 TL'ye bile satamıyoruz.

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Tarlada kilosu 5 lira markette 17 TL: 125 dekarlık alanda hasatta son günler - Resim: 6

Buna rağmen marketlerde karpuzun kilosu 17 TL'ye kadar çıkıyor.

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Tarlada kilosu 5 lira markette 17 TL: 125 dekarlık alanda hasatta son günler - Resim: 7

Biz ürünlerimizi faturalı satmak zorundayız. Ancak ruhsatsız satıcılar buradan karpuz yükleyip, kamyonetleriyle kayıt dışı satış yapıyor.

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Tarlada kilosu 5 lira markette 17 TL: 125 dekarlık alanda hasatta son günler - Resim: 8

Bu durum bizi olumsuz etkiliyor. Marketler ise kendi üreticilerinden yüksek fiyattan alım yaptığı için bizi mağdur etmeye devam ediyor."

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Tarlada kilosu 5 lira markette 17 TL: 125 dekarlık alanda hasatta son günler - Resim: 9

Hem Yağış Vurdu Hem Korsan Satış: "Satışlar Tamamen Durgun!"

Sezon boyunca yaşanan iklim olumsuzluklarının üzerine bir de kayıt dışı rekabetin eklendiğini ifade eden Kadir Kaya, durgunluğun boyutunu şu sözlerle aktardı:

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Tarlada kilosu 5 lira markette 17 TL: 125 dekarlık alanda hasatta son günler - Resim: 10

"Bu yıl yağışlar nedeniyle üretimde de verim kaybı yaşandı.

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Tarlada kilosu 5 lira markette 17 TL: 125 dekarlık alanda hasatta son günler - Resim: 11

Tam topraktaki ürünlerden verim almaya başlamışken, marketlerin yüksek fiyat politikası ve satışlardaki durgunluk nedeniyle ürünümüzü değerlendiremiyoruz."

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