Türkiye’nin en bereketli topraklarına sahip Çukurova’da, yaklaşık 125 bin dekarlık alanda yürütülen ve sezon boyunca 800 bin ton rekolte hedeflenen karpuz hasadında sona yaklaşıldı
Tarlada kilosu 5 lira markette 17 TL: 125 dekarlık alanda hasatta son günler
Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 25'ini karşılayan Adana'da sezon başında kilosu 27 TL'den satılan karpuz, tarlada 5 TL'ye kadar çakıldı. Halde 6 TL'den işlem gören ürünün market raflarında 17 TL'ye kadar fırlaması, üreticileri ve komisyoncuları çileden çıkardı.Kaynak: DHA
Hasadın ilk günlerinde kum arazilerinden toplanan kaliteli ürünün kilogram fiyatı tarlada 25 ila 27 TL arasında alıcı bulurken, son günlerde bu rakam 5 TL'ye kadar geriledi.
Komisyoncular tarafından yüklenip hal binalarına getirilen karpuzlar 6 TL'den işlem görürken, aynı ürünün marketlerde 17 TL'ye satılması tepkileri beraberinde getirdi.
Kabzımal Kadir Kaya: "Marketler Bizi Mağdur Etmeye Devam Ediyor!"
Tarladan sofraya uzanan tedarik zincirindeki dengesizlikten şikayet eden kabzımal Kadir Kaya, yaşanan mağduriyeti şu sözlerle dile getirdi:
"Karpuz hasadının bitmesine yaklaşık 15 gün kaldı. Sezonun ilk dönemlerinde fiyatlar iyiydi. Kum arazilerindeki ilk hasatta kilosunu 25-27 TL'ye aldığımız karpuzu satabiliyorduk.
Ancak şu anda üreticiden 5 TL'ye aldığımız karpuzu 6 TL'ye bile satamıyoruz.
Buna rağmen marketlerde karpuzun kilosu 17 TL'ye kadar çıkıyor.
Biz ürünlerimizi faturalı satmak zorundayız. Ancak ruhsatsız satıcılar buradan karpuz yükleyip, kamyonetleriyle kayıt dışı satış yapıyor.
Bu durum bizi olumsuz etkiliyor. Marketler ise kendi üreticilerinden yüksek fiyattan alım yaptığı için bizi mağdur etmeye devam ediyor."
Hem Yağış Vurdu Hem Korsan Satış: "Satışlar Tamamen Durgun!"
Sezon boyunca yaşanan iklim olumsuzluklarının üzerine bir de kayıt dışı rekabetin eklendiğini ifade eden Kadir Kaya, durgunluğun boyutunu şu sözlerle aktardı:
"Bu yıl yağışlar nedeniyle üretimde de verim kaybı yaşandı.
Tam topraktaki ürünlerden verim almaya başlamışken, marketlerin yüksek fiyat politikası ve satışlardaki durgunluk nedeniyle ürünümüzü değerlendiremiyoruz."