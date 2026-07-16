Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tarlada hasat başladı: Kilosu 150 TL’den satılıyor, üretici işçi bulamıyor

Tarlada hasat başladı: Kilosu 150 TL’den satılıyor, üretici işçi bulamıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde sezonun ilk bamya hasadı başladı. Tarlada kilogram fiyatı 150 TL’den alıcı bulan bamya, üreticinin yüzünü güldürürken işçilik sorunu dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA
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Tarlada hasat başladı: Kilosu 150 TL’den satılıyor, üretici işçi bulamıyor - Resim: 1

Kozan’ın Konakkuran Mahallesi’nde narenciye bahçeleri arasında alternatif ürün olarak yetiştirilen bamyada hasat, sabahın erken saatlerinde başlıyor.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 150 TL’den satılıyor, üretici işçi bulamıyor - Resim: 2

Üretici Ahmet Yiğenoğlu, işçi bulmakta yaşanan zorluklar nedeniyle ekim alanını 2 dönümle sınırlı tuttuğunu belirtti.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 150 TL’den satılıyor, üretici işçi bulamıyor - Resim: 3

Günlük yaklaşık 10 kilogram ürün topladıklarını ifade eden Yiğenoğlu, hasadın sonbahar aylarına kadar devam edeceğini söyledi.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 150 TL’den satılıyor, üretici işçi bulamıyor - Resim: 4

Bu yıl bamyanın tarladaki kilogram fiyatının 150 TL olduğunu vurgulayan Yiğenoğlu, ürünün boyutuna göre talebin değiştiğine dikkat çekti.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 150 TL’den satılıyor, üretici işçi bulamıyor - Resim: 5

Bölgede küçük bamyaya daha fazla ilgi gösterildiğini aktaran Yiğenoğlu, Mersin ve çevresinde ise iri bamyaya özellikle eklem ve romatizma rahatsızlıklarına iyi geldiği düşüncesiyle talep olduğunu dile getirdi.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 150 TL’den satılıyor, üretici işçi bulamıyor - Resim: 6

Bamya üretiminin zahmetli olduğuna dikkat çeken Yiğenoğlu, hasadın gün doğmadan başladığını belirterek, Çukurova’da sadece narenciye değil, alternatif tarım ürünlerinin de yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

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