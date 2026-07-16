Kozan’ın Konakkuran Mahallesi’nde narenciye bahçeleri arasında alternatif ürün olarak yetiştirilen bamyada hasat, sabahın erken saatlerinde başlıyor.
Tarlada hasat başladı: Kilosu 150 TL’den satılıyor, üretici işçi bulamıyor
Adana’nın Kozan ilçesinde sezonun ilk bamya hasadı başladı. Tarlada kilogram fiyatı 150 TL’den alıcı bulan bamya, üreticinin yüzünü güldürürken işçilik sorunu dikkat çekiyor.Kaynak: İHA
Üretici Ahmet Yiğenoğlu, işçi bulmakta yaşanan zorluklar nedeniyle ekim alanını 2 dönümle sınırlı tuttuğunu belirtti.
Günlük yaklaşık 10 kilogram ürün topladıklarını ifade eden Yiğenoğlu, hasadın sonbahar aylarına kadar devam edeceğini söyledi.
Bu yıl bamyanın tarladaki kilogram fiyatının 150 TL olduğunu vurgulayan Yiğenoğlu, ürünün boyutuna göre talebin değiştiğine dikkat çekti.
Bölgede küçük bamyaya daha fazla ilgi gösterildiğini aktaran Yiğenoğlu, Mersin ve çevresinde ise iri bamyaya özellikle eklem ve romatizma rahatsızlıklarına iyi geldiği düşüncesiyle talep olduğunu dile getirdi.
Bamya üretiminin zahmetli olduğuna dikkat çeken Yiğenoğlu, hasadın gün doğmadan başladığını belirterek, Çukurova’da sadece narenciye değil, alternatif tarım ürünlerinin de yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.