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Kaynak: AA

Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, ilçede yaklaşık 5 bin dönüm arazide üretim yapıldığını belirterek, ekimden yaklaşık 3 ay sonra hasada başlandığını söyledi.

DOĞAL ÜRETİM VURGUSU

Bölgenin Altınkaya ve Derbent barajlarıyla beslenen verimli topraklara sahip olduğunu ifade eden Tosuner, ürünün kimyasal gübre kullanılmadan, tamamen hayvan gübresiyle yetiştirildiğini ve bu sayede yüksek kaliteye ulaştığını vurguladı.

KARADENİZ’E SEVKİYAT

Bafra’da yetiştirilen ürünlerin Karadeniz Bölgesi genelinde yoğun talep gördüğünü belirten Tosuner, en fazla sevkiyatın Trabzon, Rize ve Hopa’ya yapıldığını kaydetti.

SEZON YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

Üretici İbrahim Dağdaş ise hasada başladıklarını belirterek, ürünün tanesini 13 TL’den sattıklarını ve hasadın ardından yeniden ekim yaparak sezonu yıl sonuna kadar sürdürmeyi planladıklarını ifade etti.