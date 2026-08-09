Yeniçağ Gazetesi
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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor

Ankara’nın Çubuk ilçesinde üreticiler tarlaya girerek yaz armudu hasadına başladı. Geçen yılki zirai donun etkilerinin sürdüğü bölgede köy genelinde 150-200 ton civarında rekolte bekleniyor. Tarladan toplanan yaz armudunun kilosu ise 80 ile 120 TL arasında değişiyor.

Kaynak: İHA
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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 1

Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kuruçay Köyü'nde yaz armudu hasadı başladı.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 2

Üreticiler, yaz aylarının sevilen meyvelerinden olan armutları tarladaki ağaçlardan tek tek toplamaya başladı. Yaklaşık bin 500 armut ağacının bulunduğu 35-40 dönümlük bahçede hasat çalışmaları devam ediyor.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 3

Toplanan armutlar kasalanıp paketlendikten sonra başta Ankara ve İstanbul olmak üzere farklı kentlere gönderiliyor.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 4

KİLOSU 120 TL'YE KADAR ÇIKIYOR

Kuruçay'da hasadı yapılan yaz armudunun üreticiden çıkış fiyatının 80 ile 120 TL arasında değiştiği belirtildi.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 5

Üreticiler tarafından toplanan ürünler, kasalama ve paketleme işlemlerinin ardından satış noktalarına ulaştırılıyor.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 6

GEÇEN YILKİ DONUN ETKİSİ SÜRÜYOR

Kuruçay Köyü Dernek Başkanı ve üretici Lokman Öztürk, bu yıl yaz armudu sezonunun genel olarak bereketli geçtiğini ancak ürünlerin istenilen büyüklüğe ulaşmadığını söyledi.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 7

Geçen yıl yaşanan zirai donun meyve üretimini olumsuz etkilediğini belirten Öztürk, bu sezon da donun etkilerinin görüldüğünü ifade etti.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 8

Öztürk, “Yaz armudu sezonu bu sene bereketli, iyi maşallah. Ama istediğimiz boyutlarda değil” dedi.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 9

KÖY GENELİNDE 150-200 TON REKOLTE BEKLENİYOR

Hasadın sürdüğü bahçede üreticiler aileleriyle birlikte çalışıyor.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 10

Öztürk, köy genelinde bu sezon 150-200 ton arasında armut rekoltesi beklediklerini söyledi.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 11

Hasat edilen ürünlerin büyük bölümünün Ankara ve İstanbul'a gönderileceği belirtildi.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 12

HASAT EYLÜL ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK

Yaz armudunda hasat dönemi 15 Temmuz'da başlıyor ve farklı çeşitlere göre eylül ayının ortalarına kadar devam ediyor.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 13

Kuruçay'da ilk olarak Akça armudu hasat ediliyor. Ardından Bahçe armudu, Melamiş ve Dikenli armut çeşitleri toplanıyor.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 14

Kış armudu ise kasım ayında hasat edilerek depolarda muhafaza ediliyor.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 15

ÜRETİMİN EN BÜYÜK YÜKÜ BAKIM VE İŞÇİLİK

Armut yetiştiriciliğinde bakım çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirten üreticiler, ağaçların düzenli budanması, yabancı otlarla mücadele edilmesi ve ilaçlamaların zamanında yapılması gerektiğini ifade ediyor.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 16

İnsan gücünün azalması ve yevmiye maliyetlerinin yükselmesi ise üreticilerin karşılaştığı başlıca sorunlar arasında yer alıyor.

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Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor - Resim: 17

Köyde birçok aile, hasat döneminde çocuklarından torunlarına kadar birlikte çalışarak üretime katkı sağlıyor.

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