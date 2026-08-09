Ankara'nın Çubuk ilçesine bağlı Kuruçay Köyü'nde yaz armudu hasadı başladı.
Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor
Ankara’nın Çubuk ilçesinde üreticiler tarlaya girerek yaz armudu hasadına başladı. Geçen yılki zirai donun etkilerinin sürdüğü bölgede köy genelinde 150-200 ton civarında rekolte bekleniyor. Tarladan toplanan yaz armudunun kilosu ise 80 ile 120 TL arasında değişiyor.Kaynak: İHA
Üreticiler, yaz aylarının sevilen meyvelerinden olan armutları tarladaki ağaçlardan tek tek toplamaya başladı. Yaklaşık bin 500 armut ağacının bulunduğu 35-40 dönümlük bahçede hasat çalışmaları devam ediyor.
Toplanan armutlar kasalanıp paketlendikten sonra başta Ankara ve İstanbul olmak üzere farklı kentlere gönderiliyor.
KİLOSU 120 TL'YE KADAR ÇIKIYOR
Kuruçay'da hasadı yapılan yaz armudunun üreticiden çıkış fiyatının 80 ile 120 TL arasında değiştiği belirtildi.
Üreticiler tarafından toplanan ürünler, kasalama ve paketleme işlemlerinin ardından satış noktalarına ulaştırılıyor.
GEÇEN YILKİ DONUN ETKİSİ SÜRÜYOR
Kuruçay Köyü Dernek Başkanı ve üretici Lokman Öztürk, bu yıl yaz armudu sezonunun genel olarak bereketli geçtiğini ancak ürünlerin istenilen büyüklüğe ulaşmadığını söyledi.
Geçen yıl yaşanan zirai donun meyve üretimini olumsuz etkilediğini belirten Öztürk, bu sezon da donun etkilerinin görüldüğünü ifade etti.
Öztürk, “Yaz armudu sezonu bu sene bereketli, iyi maşallah. Ama istediğimiz boyutlarda değil” dedi.
KÖY GENELİNDE 150-200 TON REKOLTE BEKLENİYOR
Hasadın sürdüğü bahçede üreticiler aileleriyle birlikte çalışıyor.
Öztürk, köy genelinde bu sezon 150-200 ton arasında armut rekoltesi beklediklerini söyledi.
Hasat edilen ürünlerin büyük bölümünün Ankara ve İstanbul'a gönderileceği belirtildi.
HASAT EYLÜL ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK
Yaz armudunda hasat dönemi 15 Temmuz'da başlıyor ve farklı çeşitlere göre eylül ayının ortalarına kadar devam ediyor.
Kuruçay'da ilk olarak Akça armudu hasat ediliyor. Ardından Bahçe armudu, Melamiş ve Dikenli armut çeşitleri toplanıyor.
Kış armudu ise kasım ayında hasat edilerek depolarda muhafaza ediliyor.
ÜRETİMİN EN BÜYÜK YÜKÜ BAKIM VE İŞÇİLİK
Armut yetiştiriciliğinde bakım çalışmalarının büyük önem taşıdığını belirten üreticiler, ağaçların düzenli budanması, yabancı otlarla mücadele edilmesi ve ilaçlamaların zamanında yapılması gerektiğini ifade ediyor.
İnsan gücünün azalması ve yevmiye maliyetlerinin yükselmesi ise üreticilerin karşılaştığı başlıca sorunlar arasında yer alıyor.
Köyde birçok aile, hasat döneminde çocuklarından torunlarına kadar birlikte çalışarak üretime katkı sağlıyor.