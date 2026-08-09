Tarlada hasat başladı: Kilosu 120 TL’ye çıkıyor

GEÇEN YILKİ DONUN ETKİSİ SÜRÜYOR

Kuruçay Köyü Dernek Başkanı ve üretici Lokman Öztürk, bu yıl yaz armudu sezonunun genel olarak bereketli geçtiğini ancak ürünlerin istenilen büyüklüğe ulaşmadığını söyledi.