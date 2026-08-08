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Kaynak: İHA

Giresun’un sahil kesimlerinde fındık hasadı başladı. Sabahın erken saatlerinde bahçelere giren üreticiler, topladıkları ürünleri çuvallarla harman alanlarına taşımaya başladı.

Hasadın önümüzdeki günlerde orta ve yüksek kesimlerde de yaygınlaşması bekleniyor.

KİLO FİYATI BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Üreticiler, serbest piyasada oluşacak fındık kilo fiyatının 300 TL’nin üzerine çıkmasını umut ediyor. Geçen yıl serbest piyasada fiyatların açıklanan taban fiyatın üstünde oluştuğunu hatırlatan üreticiler, bu yıl da benzer bir tablo bekliyor.

“KİLO FİYATI MALİYETİ ZOR KARŞILIYOR”

Fındık üreticisi Nihat Öztürk, artan maliyetlere dikkat çekerek mevcut fiyat seviyesinin yetersiz kalabileceğini söyledi.

Öztürk, “10 kilo fındık bir işçinin günlük yevmiyesini ancak karşılıyor. 50 kilo fındık ise bahçe temizliği maliyetine denk geliyor. Açıklanan kilo fiyatı maliyetin altında kalabilir” dedi.

REKOLTE BEKLENTİSİ DÜŞÜK

Üretici Salih Demir ise bu yıl verim konusunda beklentilerin zayıf olduğunu belirtti. Yağışlı hava nedeniyle fındığın geç olgunlaştığını ifade eden Demir, bazı ürünlerde dökülme ve çürüme yaşandığını söyledi.

“Çotanakların yaklaşık yarısı boş, bu nedenle beklenen rekolte yok” diyen Demir, geçen yıla göre daha düşük üretim beklediklerini dile getirdi.

HASAT SÜRECİ GENİŞLEYECEK

Giresun’da sahil kesimlerinde başlayan hasadın, ürünlerin olgunlaşmasına bağlı olarak önümüzdeki günlerde daha yüksek rakımlı bölgelerde de yoğunlaşması bekleniyor.