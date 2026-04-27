Konya’nın Karapınar ilçesinde tarlada bitkin halde bulunan yaralı bir kızıl şahin, duyarlı bir vatandaşın müdahalesiyle kurtarılarak tedavi altına alındı.

Karapınar ilçesi Seyithacı mevkisindeki ekili arazisinde çalışan çiftçi Muhammet Baldanoğlu, yerde hareketsiz yatan bir kuş fark etti. Kuşun yanına gittiğinde bir kızıl şahin olduğunu ve kanadından yaralandığı için uçamadığını saptayan Baldanoğlu, bitkin düşen hayvanı muhafaza altına aldı.

Yaralı kuşu yabani hayvanlara yem olmaktan kurtardığını belirten Baldanoğlu, olay anını şu sözlerle aktardı:

"Kıpırdamayınca yanına vardım. Yanıma almasaydım yabani hayvanlara yem olacaktı. Büyük ihtimalle elektrik tellerine çarpmış. Bir hayvanı kurtarmak mutluluk verici."

Kuşun ilk bakımını kendi imkanlarıyla yapan Baldanoğlu; şahini beslediğini, su verdiğini ve dinlenmesini sağladığını ifade etti.

Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye gelen Ereğli Doğa Koruma ve Milli Parklar şube yetkilileri, yaralı kızıl şahini teslim aldı. Milli Parklar bünyesinde tedavi altına alınan kuşun, rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğaya salınacağı bildirildi.