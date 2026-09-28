Tarlada değerini kaybediyordu: Şimdi bambaşka şekilde satılacak

İsrafın önüne geçmesi bekleniyor

Projenin temel amaçlarından biri üretim fazlası veya düşük fiyat nedeniyle değer kaybeden tarım ürünlerinin ekonomiye kazandırılması. Böylece hem üreticinin ürününün değerinin korunması hem de tarımsal israfın azaltılması amaçlanıyor.