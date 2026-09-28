Üreticinin ürünü burada değer kazanıyor
Antalya’nın Korkuteli ilçesi Bozova Mahallesi’nde kurulan Yaş Meyve-Sebze Kurutma Entegre Tesisi üretime başladı. Tesiste farklı meyve ve sebzeler kurutularak daha uzun süre değerlendirilebilir hale getiriliyor
Tarlada değerini kaybediyordu: Şimdi bambaşka şekilde satılacak
Üreticinin düşük fiyata satmak zorunda kaldığı meyve ve sebzeler için yeni bir kapı açıldı. Saatte bin paketleme kapasitesine sahip tesiste hedef iç pazarın yanı sıra ihracat.Kaynak: İHA
Üreticinin ürünü burada değer kazanıyor
Dev tesis üretime geçti
Yaklaşık 15 bin 500 metrekarelik alan üzerine kurulan tesiste üreticiden gelen ürünlerin işlenmesi ve tarımsal üretime katma değer sağlanması amaçlanıyor.
Günde 7,5 ton işleyebiliyor
Tesisin ortalama günlük yaş meyve işleme kapasitesi 7,5 tona ulaşıyor. Paketleme bölümünde ise saatte yaklaşık bin ürün paketlenebiliyor.
Güneşin enerjisiyle kurutuluyor
Ürünlerin kurutulmasında Air Dried teknolojisinden yararlanılıyor. Güneşten elde edilen ısı depolanarak meyve ve sebzelerin kurutulmasında kullanılıyor.
Domatesten elmaya birçok ürün
Tesiste domates, armut, erik, portakal, elma ve mantar gibi çok sayıda ürün hijyenik ve kontrollü şartlarda kurutulabiliyor.
Düşük fiyata satmak yerine kurutulabilecek
Sistem özellikle ürününü istediği fiyata satamayan üreticiler için alternatif oluşturuyor. Meyve ve sebzeler kurutularak raf ömrü uzatılıyor ve farklı pazarlarda değerlendirilebiliyor.
Üreticiler tesise yönelmeye başladı
Bölgedeki üreticiler ve firmalar tesisten yararlanmak için bilgi alırken elma, armut, çilek, muz, portakal ve mandalina gibi farklı ürünlerin kurutulması mümkün oluyor.
Paketleme de yapılacak
Kurutmanın yanı sıra paketleme kapasitesine de sahip tesiste ürünlerin işlenmesinden son aşamaya kadar daha bütünleşik bir üretim süreci hedefleniyor.
Hedeflerden biri ihracat
Tesiste elde edilen kurutulmuş ürünlerin yalnızca iç pazarda değil, yurt dışındaki alıcılara da ulaştırılması hedefleniyor. Daha önce de tesis ürünlerinin ihracat taleplerinin değerlendirilmesinin amaçlandığı açıklanmıştı.
İsrafın önüne geçmesi bekleniyor
Projenin temel amaçlarından biri üretim fazlası veya düşük fiyat nedeniyle değer kaybeden tarım ürünlerinin ekonomiye kazandırılması. Böylece hem üreticinin ürününün değerinin korunması hem de tarımsal israfın azaltılması amaçlanıyor.