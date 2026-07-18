Tarlada 13 TL'den satılıyor, kalitesi rekor kırıyor… 35 derece sıcakta hasat başladı

Üretici Abdurrahman Alver, “Amik Ovası’nda sofralık ve salçalık domates üretiyoruz. Hasat ay sonuna kadar sürecek. Günlük, sebze hali veya şehir dışından gelen tüccarların talebine göre hasat ediyoruz. Bu yıl ürün kaliteli ancak domates fiyatları patates, soğan, kavuna göre düşük. Mahsul iyi, ürün kaliteli. Bugünlerde fiyatlar kilo başına 13-15 TL bandındadır” diye konuştu.