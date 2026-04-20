ABD-İran hattında yaşanan savaş gıda sektörünü de vurdu. Savaşla birlikte enerji, lojistik ve ambalaj maliyetleri artarken, bu durum sofraya yansıyor. Nakliye masraflarındaki artışın tarladan markete uzanan zinciri olumsuz etkilediğini belirten Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, savaşın başından bu yana sadece meyve ve sebze fiyatlarında yüzde 15-20 artış yaşandığına dikkat çekti.

Türkiye gazetesinden Ömer Temür'ün haberine göre, Tarlada 8 lira olan bir ürünün, artan maliyetler ve komisyoncuların etkisiyle halde 26 liraya, market raflarında ise 50 liraya kadar ulaştığını dile getiren Bozdağ “Toplu yemek (catering) sektöründe zamlar henüz son tüketiciye yansımadı. Tabildot fiyatları genellikle 3 aylık periyotlar hâlinde belirlenir. Şu anda gıda maliyetleri ciddi şekilde arttı. Piyasayı 1-1,5 ay daha gözlemleyeceğiz. Ancak önümüzdeki süreçte bizim maliyetlerimizi ifade eden ‘kazan enflasyonunun’ yüzde 20 oranında artmasını bekliyoruz” dedi.

TÜRK TIRLARINA IRAK ENGELİ

Sektörün sadece yurt içinde değil, yurt dışında da ciddi operasyonları bulunduğunu belirten Bozdağ, kapalı ulaşım yollarının lojistik süreçleri sekteye uğrattığını anlattı. Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması ve hava ile kara yolu kargolarındaki kısıtlamalar sebebiyle bölgeye erişimde zorlandıklarını anlatan Bozdağ “İhracat rotalarımızda şu an Suudi Arabistan’da bir sorun yaşamıyoruz; oradaki havalimanlarının dinlenme salonlarına (lounge) ve Katar ordusuna hizmet veriyoruz. Ancak Irak tarafında ciddi problemler var. Irak, tırların 12 saat içinde ülkeyi terk etmesini istiyor. Bir şoförün 8 saat dinlenmesi gerektiği düşünüldüğünde bu kuralın uygulanması fiziksel olarak mümkün değil. Konuyu TOBB’a ve ilgili bakanlıklara ilettik, çözüm için çalışılıyor” ifadelerini kullandı. Bozdağ, Kalkınma Yolu projesinin aktif hâle getirilmesiyle Dubai ve Katar gibi zengin bölgelerin finans ve ticaret akışının Türkiye’ye çekilebileceğini söyledi.