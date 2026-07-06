Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Son dönemde Türkiye'deki konser maratonuyla adından söz ettiren Tarkan, İstanbul'un ardından Ankara'da da sevenleriyle buluşmuş, son olarak ise Almanya'nın Dortmund kentinde sahne almıştı.

Dortmund konserinin ardından kuliste imaj değişikliğine giden sanatçı, yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Tarkan, paylaşımında "Dortmund konserinde sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi?" ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçının yeni tarzı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Demet Akalın paylaşımın altına "Daima number 1" yorumunu bırakırken, Ebru Polat ise "Bir insanın her hali mi güzel olur" sözleriyle beğenisini dile getirdi.

Hayranları da Tarkan'ın yeni imajına yoğun ilgi gösterdi. Binlerce yorum alan paylaşımda, "Her halin yakıyor", "Yeni imaj çok yakışmış" ve "Karizmasından hiçbir şey kaybetmemiş" gibi yorumlar yapıldı.

TARKAN KİMDİR?

Tarkan, Almanya'nın Alzey kasabasında dünyaya geldi. Ailesinin işçi olarak Almanya'da bulunduğu dönemde doğan sanatçı, 1986 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.

Megastar, aslen Rize, İkizderelidir.

TARKAN EVLİ Mİ?

Özel hayatını uzun yıllar kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Tarkan, 29 Nisan 2016 tarihinde hayatını Pınar Dilek ile dünyaevine girdi.

TARKAN'IN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Sosyal medyada kızıyla yaptığı eğlenceli paylaşımlarla sık sık gündeme gelen ünlü sanatçının kaç çocuğu olduğu da büyük merak konusu.

Tarkan’ın Liya adında bir kızı var.