Yedi yıl sonra İstanbul’da hayranlarıyla buluşan Tarkan, geçtiğimiz ay düzenlediği 10 konserlik seriyle büyük bir heyecan yarattı. Biletlerin kısa sürede tükenmesi, sanatçının sahnelere dönüşünün ne kadar merakla beklendiğini bir kez daha ortaya koydu.

Serinin finali 4 Şubat’ta gerçekleşirken, konserlerdeki güçlü sahne performansı ve sürpriz konuklar sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Müzik dünyasında da uzun süre konuşulan bu konserler, hayranlar için unutulmaz anlara sahne oldu.

İstanbul’daki yoğun ilginin ardından Tarkan’ın bir sonraki durağı olarak planlanan şehir ise Abu Dhabi idi. 16 ve 17 Nisan tarihlerinde yapılması planlanan konserlerin, bölgedeki güncel gelişmeler ve artan güvenlik endişeleri nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Sanatçı ve ekibinin bu kararı, mevcut durumla ilgili alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirdiği belirtildi.

Konserlerin iptal edilmesi yalnızca hayranları değil, bölgedeki yetkilileri de harekete geçirdi. Özellikle Dubai yerel yönetiminin, planlanan etkinliklerin yeniden gerçekleştirilebilmesi için çeşitli temaslarda bulunduğu ifade ediliyor. Bölgedeki Tarkan hayranları ise gelişmeleri yakından izlemeye devam ediyor.