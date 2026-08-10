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Tarkan’ın İstanbul’da 10 gece süren konser maratonundaki yoğun bilet talebinin ardından, şimdi de cemiyet dünyasının 29 Ağustos’a odaklandığı görülüyor. Megastar’ın D Maris Bay’de sahne alacak olması, şimdiden bölgede otel ve konaklama arayışlarını hızlandırdı.





Patronlar Dünyası'ndan Elif Yıldız Harmankaya'nın haberine göre, gecenin adresi ise Hermès ailesinin ortak olmak için Doğuş Grubu ile yaklaşık bir yıldır görüşmeler yürüttüğü D Maris Bay.

İstanbul’da Tarkan konserine bilet bulmak mesele olmuştu. Şimdi ise konsere gitmek isteyenlerin asıl meselesi, 29 Ağustos gecesi D Maris’te nerede kalınacağı oldu.

Türk sosyetesinin yaz ajandasında 29 Ağustos’un yanına şimdiden büyükçe bir not düşüldü. Tarkan o gece D Maris Bay’de sahneye çıkacak.

Konser tarihi yaklaştıkça sadece Tarkan’ı dinlemek isteyenlerin değil, o geceyi D Maris’te geçirmek isteyenlerin de bölgede yer arayışı hızlanmış durumda.

KÜÇÜK BİR PROVA

Aslında bunun küçük bir provası İstanbul’da yaşandı. Tarkan, uzun aradan sonra İstanbul’da Volkswagen Arena’ya döndüğünde başlangıçta sekiz gecelik bir seri açıklanmıştı.

Talep öylesine büyüdü ki konser takvimine 3 ve 4 Şubat da eklendi ve seri 10 geceye ulaştı. İlk konserlerin biletleri kısa sürede tükendi.

Şimdi aynı “Tarkan etkisi” İstanbul’dan Ege ile Akdeniz’in birleştiği Datça Yarımadası’na taşınıyor.

Ancak bu kez sınırlı olan yalnızca konser bileti değil. Konaklama da denklemin içinde.

SOSYETENİN AJANDASINDA 29 AĞUSTOS TARİHİ VAR

D Maris zaten yıllardır iş dünyasının, Türk sosyetesinin ve uluslararası jet-set’in yaz aylarındaki önemli buluşma noktalarından biri.

Fakat 29 Ağustos gecesinin biraz farklı olacağı düşünülüyor.

Çünkü Tarkan’ın sahneye çıkacağı gece için şimdiden program yapanlar, teknelerini bölgeye yönlendirmeyi düşünenler ve konaklama için alternatif arayanlar var.

Başka bir ifadeyle Tarkan’ın İstanbul’da yarattığı “bilet ekonomisi”, D Maris’te küçük çaplı bir “konaklama ekonomisine” dönüşüyor.

ORTAKLIK ÜZERİNDE GÖRÜŞÜLÜYOR

29 Ağustos’un bir başka ilginç tarafı daha var. D Maris Bay son haftalarda yalnızca turizm dünyasının değil, küresel lüks sektörünün de radarında.

Doğuş Grubu ile Hermès ailesi yaklaşık bir yıldır D Maris Bay’e yönelik olası bir ortaklık üzerinde görüşüyor.

Taraflardan henüz tamamlanmış bir anlaşmaya ilişkin resmi açıklama yok.

Dolayısıyla 29 Ağustos gecesinin sahnesine sadece bir konser olarak bakmamak gerekiyor.

Bir tarafta Türkiye’nin dünyaya açılmış en güçlü pop markalarından Tarkan…

Diğer tarafta Ferit Şahenk’in turizm portföyünün en değerli parçalarından D Maris Bay…

Ve hemen arka planda dünyanın en güçlü lüks hanedanlarından Hermès ailesi.