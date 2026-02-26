Tarkan'ın eski aşkı konuştu: Jülyet Berlen'den yıllar sonra gelen itiraf

Bu yüzden gittim. Zayıf olduğum için değil. Kaçtığım için değil. Kendi başıma var olabileceğim bir hayat kurmam gerektiği için. Başka bir ülkeye taşındım. Başka bir dil öğrendim. Bir kariyer inşa ettim. Anne oldum. Kendimi sıfırdan yeniden kurdum. Ve yıllar içinde güçlü bir şeyi fark ettim: Ben asla kırık değildim. Değersiz değildim.Eksik değildim. Sadece gençtim ve sinir sistemimin kaldırabileceğinden daha büyük bir durumun içindeydim. Bu konu bazen hâlâ kalbime dokunuyorsa, drama istediğim için değil. O genç kızın korunmayı hak ettiğini bildiğim için.Bugün ben birinin eski sevgilisi değilim. Ben bir anneyim. Kendi hikâyesini yazan biriyim. Bu geçmişle ilgili değil. Bu öz-değerle ilgili. Eğer benim hikâyem, en az bir genç kadına kamu önünde yaşanan bir aşağılanmanın onun değerini belirlemediğini anlatabiliyorsa, o acıdan güzel bir şey çıkmış demektir. Ben asla kırık değildim. Ben dönüşüyordum."