Megastar Tarkan, çıktığı tekne tatilinden kareleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.
Tarkan yeni imajını paylaştı: Tatil pozları sosyal medyayı salladı
Yoğun konser sezonunun ardından tekne tatiline çıkan Tarkan, deniz keyfi yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Yeni imajı ve tatil kareleri kısa sürede ilgi odağı oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık altı yıllık aranın ardından ocak ayında İstanbul'da başlattığı konser maratonu ve 6 Haziran'da Ankara'da verdiği ücretsiz konserle Türkiye'deki hayranlarıyla yeniden buluşan Tarkan, yoğun geçen sezonun yorgunluğunu tatilde dinlenerek atıyor.
Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabında paylaştığı tekne tatiline ait fotoğraflarla takipçilerinden büyük ilgi gördü.
53 yaşındaki Tarkan'ın yayımladığı karelerde güneşin, denizin ve mavi suların keyfini çıkararak yeni sezon öncesinde moral depoladığı görüldü.
SAÇLARIMI KISACIK KESTİRDİM GÜZEL OLMUŞ MU?
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen açık hava konserinde hayranlarıyla buluşan Tarkan, konserin ardından saçlarını kısacık kestirmişti. Yeni imajını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, "Sahneden iner inmez kuliste saçlarımı yaz için kısacık kestirdim. Nasıl olmuş? Beğendiniz mi?" notunu düşmüştü.