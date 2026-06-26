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Kısa süre önce Tarkan'ın Reynmen ile birlikte çekilen karesini "Bir şeyler geliyor" notuyla paylaşması, ikilinin yeni bir projeye hazırlandığını ortaya koymuştu. Bu paylaşımın ardından müzikseverler heyecanlarını dile getirirken, ortak çalışmanın nasıl bir sound taşıyacağı da merak konusu olmuştu.

Söz ve müziği Tarkan'a ait olan, Reynmen'in seslendirdiği "Sen Var Ya" isimli şarkı dün gece dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu.

Parçanın yayınlanmasının ardından sosyal medyada yapılan yorumların önemli bir bölümü beklentilerin karşılanmadığı yönünde oldu.

Bazı kullanıcılar ikilinin uyum yakalayamadığını savunurken, "Beklentimin altında kaldı", "Reynmen'e uymamış" ve "Daha güçlü bir iş bekliyorduk" şeklinde eleştirilerde bulundu. Öte yandan şarkıyı beğenen dinleyiciler de projeye destek veren paylaşımlar yaptı.