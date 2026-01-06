Paylaşımlarda, söz konusu bağışın Kangal, Divriği, Zara, Gürün ve İmranlı ilçelerinde toplam 15 okulun inşasında kullanılacağı öne sürülüyordu. Milli Eğitim kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu ilçelerde yeni okul yapımını gerektirecek bir ihtiyaç bulunmuyor ve gündemde böyle bir proje de yer almıyor.

TAMAMEN ASILSIZ

Yetkililer, Tarkan’ın Sivas’a ya da adı geçen ilçelere yönelik herhangi bir maddi bağışının olmadığını açıkça ifade etti. Tamamen asılsız olduğu belirtilen bu iddialar sonrası, vatandaşlara sosyal medyada karşılaştıkları doğrulanmamış bilgilere temkinli yaklaşmaları çağrısında bulunuldu.