Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Tarkan konserinin bilet fiyatı dudak uçuklattı: Dinlemek isteyen bir maaş bırakacak

Tarkan konserinin bilet fiyatı dudak uçuklattı: Dinlemek isteyen bir maaş bırakacak

Megastar Tarkan, yaz sezonunun en çok konuşulacak konserlerinden biri için sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Organizasyona katılmak isteyenleri ise bilet fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir sürpriz bekliyor.

Kaynak: ANKA
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Tarkan konserinin bilet fiyatı dudak uçuklattı: Dinlemek isteyen bir maaş bırakacak - Resim: 1

Tarkan yaz sezonunun en özel konserlerinden biri için Marmaris'e geliyor

Türk pop müziğinin Megastar'ı Tarkan, 29 Ağustos'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde konser verecek.

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Tarkan konserinin bilet fiyatı dudak uçuklattı: Dinlemek isteyen bir maaş bırakacak - Resim: 2

Yaz sezonunun en dikkat çeken organizasyonlarından biri olması beklenen konser, yerli ve yabancı müzikseverleri

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Tarkan konserinin bilet fiyatı dudak uçuklattı: Dinlemek isteyen bir maaş bırakacak - Resim: 3

Konser lüks tatil tesisinde düzenlenecek

Konser, Marmaris'in Hisarönü bölgesinde yer alan ve lüks tatil konseptiyle öne çıkan D Maris Bay'de gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda davetli ve müzikseverin katılacağı organizasyonun yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

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Tarkan konserinin bilet fiyatı dudak uçuklattı: Dinlemek isteyen bir maaş bırakacak - Resim: 4

Yoğun talep bekleniyor

Yüksek fiyatlara rağmen konsere büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor. Organizasyonun sınırlı kapasiteyle düzenlenecek olması nedeniyle, Tarkan'ı Marmaris'te canlı izlemek isteyenlerin biletlerini erken alması gerektiği belirtiliyor.

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Tarkan konserinin bilet fiyatı dudak uçuklattı: Dinlemek isteyen bir maaş bırakacak - Resim: 5

Marmaris turizmine katkı sağlayacak

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tarkan'ın Marmaris'te sahne alacak olması, bölge turizmine de hareketlilik kazandıracak. Konser için çok sayıda ziyaretçinin ilçeye gelmesi bekleniyor.

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Tarkan konserinin bilet fiyatı dudak uçuklattı: Dinlemek isteyen bir maaş bırakacak - Resim: 6

Özel davetlere ev sahipliği yapan tesiste gerçekleşecek

Konserin düzenleneceği D Maris Bay, üst gelir grubuna hitap eden tatil konsepti, özel davetleri ve prestijli organizasyonlarıyla biliniyor. Daha önce de birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan tesis, bu kez Tarkan konseriyle adından söz ettirecek.

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Tarkan konserinin bilet fiyatı dudak uçuklattı: Dinlemek isteyen bir maaş bırakacak - Resim: 7

Bilet fiyatları 25 bin TL'ye kadar yükseliyor

Edinilen bilgilere göre konseri izlemek isteyenler, tercih edecekleri kategoriye göre 10 bin TL ile 25 bin TL arasında değişen ücretler ödeyecek. Organizasyon, yaz sezonunun en yüksek bilet fiyatlı konserlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

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Tarkan konserinin bilet fiyatı dudak uçuklattı: Dinlemek isteyen bir maaş bırakacak - Resim: 8

Yazın en çok konuşulan konserlerinden biri olmaya aday

Hem konserin gerçekleşeceği özel lokasyon hem de 25 bin TL'ye kadar çıkan bilet fiyatları, organizasyonu yaz sezonunun en çok konuşulacak etkinliklerinden biri haline getirdi. Tarkan'ın sahne performansı ve konser atmosferinin şimdiden büyük merak uyandırdığı ifade ediliyor.

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