Tarkan konserinin bilet fiyatı dudak uçuklattı: Dinlemek isteyen bir maaş bırakacak

Yazın en çok konuşulan konserlerinden biri olmaya aday

Hem konserin gerçekleşeceği özel lokasyon hem de 25 bin TL'ye kadar çıkan bilet fiyatları, organizasyonu yaz sezonunun en çok konuşulacak etkinliklerinden biri haline getirdi. Tarkan'ın sahne performansı ve konser atmosferinin şimdiden büyük merak uyandırdığı ifade ediliyor.