Tarkan konserinin bilet fiyatı dudak uçuklattı: Dinlemek isteyen bir maaş bırakacak

Tarkan yaz sezonunun en özel konserlerinden biri için Marmaris'e geliyor
Türk pop müziğinin Megastar'ı Tarkan, 29 Ağustos'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde konser verecek.
Tarkan yaz sezonunun en özel konserlerinden biri için Marmaris'e geliyor
Türk pop müziğinin Megastar'ı Tarkan, 29 Ağustos'ta Muğla'nın Marmaris ilçesinde konser verecek.
Yaz sezonunun en dikkat çeken organizasyonlarından biri olması beklenen konser, yerli ve yabancı müzikseverleri
Konser lüks tatil tesisinde düzenlenecek
Konser, Marmaris'in Hisarönü bölgesinde yer alan ve lüks tatil konseptiyle öne çıkan D Maris Bay'de gerçekleştirilecek. Sınırlı sayıda davetli ve müzikseverin katılacağı organizasyonun yoğun ilgi görmesi bekleniyor.
Yoğun talep bekleniyor
Yüksek fiyatlara rağmen konsere büyük ilgi gösterilmesi bekleniyor. Organizasyonun sınırlı kapasiteyle düzenlenecek olması nedeniyle, Tarkan'ı Marmaris'te canlı izlemek isteyenlerin biletlerini erken alması gerektiği belirtiliyor.
Marmaris turizmine katkı sağlayacak
Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Tarkan'ın Marmaris'te sahne alacak olması, bölge turizmine de hareketlilik kazandıracak. Konser için çok sayıda ziyaretçinin ilçeye gelmesi bekleniyor.
Özel davetlere ev sahipliği yapan tesiste gerçekleşecek
Konserin düzenleneceği D Maris Bay, üst gelir grubuna hitap eden tatil konsepti, özel davetleri ve prestijli organizasyonlarıyla biliniyor. Daha önce de birçok uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapan tesis, bu kez Tarkan konseriyle adından söz ettirecek.
Bilet fiyatları 25 bin TL'ye kadar yükseliyor
Edinilen bilgilere göre konseri izlemek isteyenler, tercih edecekleri kategoriye göre 10 bin TL ile 25 bin TL arasında değişen ücretler ödeyecek. Organizasyon, yaz sezonunun en yüksek bilet fiyatlı konserlerinden biri olarak dikkat çekiyor.
Yazın en çok konuşulan konserlerinden biri olmaya aday
Hem konserin gerçekleşeceği özel lokasyon hem de 25 bin TL'ye kadar çıkan bilet fiyatları, organizasyonu yaz sezonunun en çok konuşulacak etkinliklerinden biri haline getirdi. Tarkan'ın sahne performansı ve konser atmosferinin şimdiden büyük merak uyandırdığı ifade ediliyor.