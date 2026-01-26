Megastar Tarkan’ın Şubat ayında İstanbul’da sahneye çıkacağı konserlerin biletleri satışa çıktı. Ancak bilet satışının başlamasıyla birlikte beklenen tablo yine değişmedi: Online platformlarda yoğunluk oluştu, çok sayıda kullanıcı uzun süre sıra bekledi.

Satışın başlamasıyla birlikte platformda yoğunluk yaşanırken, sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre online sıranın 170 bin kişiye kadar çıktığı öne sürüldü.

Sosyal medyada paylaşılan bilgilere göre bilet almak isteyenlerin oluşturduğu online kuyruk kısa sürede on binleri aşarken, bazı kullanıcılar sistemin zaman zaman erişime kapandığını belirtti.

Konser biletlerinin fiyat aralığının 1.500 TL bandından başlayıp VIP kategorilerde 12.600 TL civarlarına çıktığı ifade edilirken, biletlerin dakikalar içinde tükenmesi karaborsa tartışmalarını da yeniden gündeme getirdi.

Tarkan’ın İstanbul konserleri, daha gerçekleşmeden yılın en çok konuşulan müzik etkinliklerinden biri haline geldi.