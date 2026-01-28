Uzun bir aranın ardından İstanbul sahnelerine iddialı bir dönüş yapan Tarkan, Volkswagen Arena’daki konser serisiyle büyük ilgi topladı. Konser maratonu yalnızca müzikle değil, sürpriz konuklarla da dikkat çekti.

İLK SÜRPRİZ SİBEL CAN OLDU

Gecenin ilk sürprizi Sibel Can oldu. Tarkan, ünlü sanatçıyla birlikte “Çakmak Çakmak” şarkısını seslendirerek salondaki coşkuyu zirveye taşıdı. Ardından sahneye Ata Demirer’i davet eden Tarkan, Sibel Can ve Demirer’le birlikte “Gül Döktüm Yollarına” ve “Zeytin Gözlüm” eserlerini söyledi.

UNUTULMAZ BİR GECEYE İMZA ATTI

Enerjisiyle izleyenleri kendine hayran bırakan Tarkan, konuklarıyla birlikte unutulmaz bir geceye imza attı. Ata Demirer ve Sibel Can’ın performansı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konserle ilgili paylaşımlar peş peşe geldi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Konserde yaşanan bu özel anlar için sosyal medyada; “Tarkan konserleri tam bir yılbaşı programı gibi”, “Bu anları çok özlemişiz”, “Orada olanlar gerçekten çok şanslı” şeklinde yorumlar yapıldı.