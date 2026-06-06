Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Tarkan Ankara’yı şarkılarıyla salladı: On binlerce kişi şarkı söyledi

Tarkan Ankara’yı şarkılarıyla salladı: On binlerce kişi şarkı söyledi

Türk pop müziğinin en sevilen isimlerinden Tarkan, dün akşam Ankara’da binlerce hayranıyla bir araya geldi. Koç Holding'in 100. yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen ücretsiz konser, yağışlı havaya rağmen yoğun ilgi gördü.

Cemile Kurel Derleyen: Cemile Kurel
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Tarkan Ankara’yı şarkılarıyla salladı: On binlerce kişi şarkı söyledi - Resim: 1

Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlik için vatandaşlar saatler öncesinden alana akın etti. Konser başlamadan önce giriş noktalarında ve çevrede uzun kuyruklar oluşurken, binlerce kişi sevilen sanatçıyı izlemek için yerini aldı. Saatler 21.30’u gösterdiğinde sahneye çıkan Tarkan, büyük bir coşkuyla karşılandı.

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Tarkan Ankara’yı şarkılarıyla salladı: On binlerce kişi şarkı söyledi - Resim: 2

Ünlü sanatçı konserin açılışını “Ölürüm Sana” ile yaptı. Ardından “Dudu”, “Ay”, “Hüp”, “Kış Güneşi”, “Sevdanın Son Vuruşu” ve “Şıkıdım” gibi hit parçalarını seslendiren Tarkan’a, alanı dolduran müzikseverler hep bir ağızdan eşlik etti.

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Tarkan Ankara’yı şarkılarıyla salladı: On binlerce kişi şarkı söyledi - Resim: 3

Konser sırasında etkisini artıran yağmur, geceye ayrı bir atmosfer kattı. Sahnenin kayganlaştığını esprili bir dille dile getiren Tarkan, “Yürüyüşüm farklı görünürse şaşırmayın. ‘Tarkan’ın hareketlerine ne olmuş?’ demeyin. Yağma be yağmur, biraz insaf” sözleriyle izleyicileri güldürdü.

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Tarkan Ankara’yı şarkılarıyla salladı: On binlerce kişi şarkı söyledi - Resim: 4

Etkinlikten paylaşılan görüntüler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle yıllar önce yayımlanan “Kış Güneşi”ni ilk günkü performansıyla seslendirmesi hayranlarından tam not aldı.

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Tarkan Ankara’yı şarkılarıyla salladı: On binlerce kişi şarkı söyledi - Resim: 5

Olumsuz hava koşullarına rağmen on binlerce kişinin katıldığı konserde coşku bir an olsun dinmedi. İzleyicilerden Ramazan Öztürk, uzun bir aranın ardından halk konserinde Tarkan’ı izleme fırsatı bulduklarını belirterek memnuniyetini dile getirdi. Konsere eşiyle katılan Havva Kamışlı ise etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, “Uzun zamandır kurduğumuz bir hayal gerçek oldu” dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi
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