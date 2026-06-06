Tarkan Ankara’yı şarkılarıyla salladı: On binlerce kişi şarkı söyledi

Olumsuz hava koşullarına rağmen on binlerce kişinin katıldığı konserde coşku bir an olsun dinmedi. İzleyicilerden Ramazan Öztürk, uzun bir aranın ardından halk konserinde Tarkan’ı izleme fırsatı bulduklarını belirterek memnuniyetini dile getirdi. Konsere eşiyle katılan Havva Kamışlı ise etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek, “Uzun zamandır kurduğumuz bir hayal gerçek oldu” dedi.