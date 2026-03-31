İYİ Parti Hatay Milletvekili Şefik Çirkin, tarımsal üretimde kullanılmak amacıyla çiftçilere yapılan mazot satışlarının Özel Tüketim Vergisi ile Katma Değer Vergisi’nden istisna tutulması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi. Çirkin, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"GÜBRE VE MAZOT FİYATLARI HIZLA YÜKSELMİŞ, TARIMSAL ÜRETİMDE VERİM KAYBI RİSKİ DOĞMUŞTUR"

"Son dönemde yakın coğrafyamızda yaşanan savaş ve uluslararası enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, tarımsal üretim maliyetlerini ciddi şekilde artırmıştır. Gübre ve mazot fiyatları hızla yükselmiş, tarımsal üretimde verim kaybı riski doğmuştur. Gübre fiyatları genel olarak yüzde 8,3 ile yüzde 26,5 arasında artarken, mazotun litre fiyatı yüzde 22,3 oranında yükselmiştir. Ayrıca, savaş ve sevkiyat kısıtlamaları nedeniyle temel gübrelerin fiyatları kısa süreliğine yüzde 40’a kadar artabilmiştir.

"MAZOT, TARIMSAL ÜRETİMİN HEMEN HER AŞAMASINDA KULLANILAN STRATEJİK BİR GİRDİDİR"

Türkiye’nin gübre ve mazot ihtiyacının büyük ölçüde ithalat yoluyla karşılanması, ülkemizi uluslararası enerji ve tarım ürünleri piyasalarındaki dalgalanmalara karşı kırılgan hâle getirmektedir. Hürmüz Boğazı gibi kritik sevkiyat yollarındaki olası kapanmalar, petrol, doğalgaz ve gübre tedarikini doğrudan etkileyerek fiyatların artmasına yol açmaktadır. Bu durum, çiftçilerin üretim planlamasını olumsuz etkileyerek tarımsal verimliliği ve sürdürülebilirliği tehdit etmektedir. Mazot, tarımsal üretimin hemen her aşamasında kullanılan stratejik bir girdidir. Mevcut desteklemeler çiftçinin ihtiyacını karşılamamakta, mazot fiyatlarının yarıdan fazlasını oluşturan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) ise mali yükü artırmaktadır. Bugün lüks araçların kullandığı mazot fiyatıyla, çiftçinin kullandığı mazot fiyatının aynı seviyede olması büyük bir adaletsizliktir.

"BAŞTA MAZOT OLMAK ÜZERE TEMEL GİRDİLER ÜZERİNDEKİ VERGİLERİN KALDIRILMASI ELZEMDİR"

Artan maliyetler ve ağır girdi yükü altında ezilen çiftçilerin dayanacak gücü kalmamıştır. Tarımsal üretimin devamlılığı, üretici maliyetlerinin düşürülmesine bağlıdır. Bu nedenle çiftçilerin rekabet güçlerini korumak ve üretimi sürdürülebilir hâle getirmek için, başta mazot olmak üzere temel girdiler üzerindeki vergilerin kaldırılması elzemdir. Bu Kanun Teklifi ile tarımsal üretimde kullanılmak amacıyla çiftçilere yapılan mazot satışlarının Özel Tüketim Vergisi ile Katma Değer Vergisi’nden istisna tutulması öngörülmektedir. Böylece çiftçilerin mali yükü hafifletilecek, üretim sürekliliği sağlanacak ve ülkemizde gıda arz güvenliği desteklenecektir."

Kanun teklifinde, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 17. maddesine “Tarımsal üretimde kullanılmak üzere çiftçilere yapılan motorin satışı Katma Değer Vergisi’nden istisnadır" fıkrası; 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na "Tarımsal üretimde kullanılmak üzere çiftçiler tarafından satın alınan motorin teslimlerinden Özel Tüketim Vergisi alınmaz. Bu kapsamda uygulanacak usul ve esaslar; çiftçi kayıt sistemi, ürün türü ve arazi büyüklüğü dikkate alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenir" hükmünü düzenleyen madde eklenmesi öngörülüyor.