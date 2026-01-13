Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından, tarımsal öğretimin Türkiye'deki 180. yılı dolayısıyla panel programı düzenlendi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'ndaki etkinlik, akademisyenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Panelde tarımsal öğretimin tarihsel gelişimi, günümüzdeki yeri ve geleceğe yönelik yaklaşımlar ele alındı. Alanında uzman isimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı programda, tarım eğitiminin sürdürülebilirlik, teknoloji ve üretimle olan ilişkisi kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Etkinlikte panelist olarak Ziraat Mühendisleri Rasim Sevinç ve Murat Akkurt yer aldı. Panelistler, tarımsal öğretimin geçmişten günümüze geçirdiği dönüşümün yanı sıra, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesinin tarım sektörü açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği panel, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi. Program, tarım alanında farkındalık oluşturmayı ve tarımsal eğitimin önemini vurgulamayı amaçladı.