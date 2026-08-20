Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarım sektöründeki maliyet değişimlerini yansıtan haziran ayı Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerini paylaştı. Rapora göre tarımsal girdilerde yıllık bazda yükseliş sürerken, aylık bazda sınırlı bir düşüş kaydedildi.

12 AYLIK ORTALAMA YÜZDE 34,02 OLDU

Genel endeks verilerine bakıldığında Tarım-GFE, haziran ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,92 oranında geriledi. Buna karşılık endeks, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 32,06 oranında artış gösterdi. Diğer göstergeler incelendiğinde ise fiyatların geçen yılın aralık ayına göre yüzde 16,92, on iki aylık ortalamalara göre de yüzde 34,02 oranında yükseldiği görüldü.

Maliyetler ana gruplar üzerinden değerlendirildiğinde farklı eğilimler ortaya çıktı. Tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksinde bir önceki aya göre yüzde 1,20'lik bir azalış yaşanırken, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi yüzde 0,93 oranında arttı. Geçen yılın aynı ayıyla kıyaslandığında ise tarımda kullanılan mal ve hizmetler yüzde 33,88, yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler yüzde 21,49 oranında yükseliş kaydetti.

ALT GRUPLARDA DURUM NASIL?

Tarımsal üretimin temel kalemlerini oluşturan alt gruplardaki fiyat dalgalanmaları da raporda detaylandırıldı. Yıllık bazda en keskin fiyat artışı yüzde 50,99 ile gübre ve toprak geliştiriciler kaleminde yaşandı. Bunu yüzde 34,40 ile diğer mal ve hizmetler izledi. Yıllık artışın en sınırlı kaldığı gruplar ise yüzde 20,47 ile malzemeler ve yüzde 22,60 ile tarımsal ilaçlar oldu. Aylık değişimlere bakıldığında ise haziran ayında enerji ve yağlayıcılarda yüzde 2,61'lik bir azalış görülürken, veteriner harcamaları yüzde 3,32 ile en az artış gösteren alt grup oldu. Aylık en yüksek artışlar ise yüzde 3,88 ile bina bakım masrafları ve yüzde 1,33 ile diğer mal ve hizmetler kalemlerinde hesaplandı.