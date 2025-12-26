Türkiye’de bitkisel üretim 2025 yılında genel olarak düşüş gösterdi. TÜİK’in Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine dayanarak yayımladığı güncel istatistiklere göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünler (yem bitkileri hariç) bir önceki yıla kıyasla yüzde 9 azaldı. Sebze üretiminde yüzde 0,9’luk bir gerileme yaşanırken, meyve, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 30,9 gibi çarpıcı bir düşüş kaydedildi.

Toplam üretim miktarları bu kapsamda; tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68,1 milyon ton, sebzelerde 33,3 milyon ton, meyve, içecek ve baharat bitkilerinde ise yaklaşık 19,6 milyon ton oldu.

TAHIL ÜRETİMİNDE BÜYÜK KAYIPLAR

2025’te tahıl üretimi yüzde 12,3 düşerek 34,2 milyon tona geriledi. Buğday üretimi yüzde 13,7 azalarak 17,9 milyon tona düşerken, arpada yüzde 25,9’luk sert bir daralma yaşandı ve üretim 6 milyon tona indi. Çavdar üretimi yüzde 20,9 azalarak yaklaşık 203 bin tona, yulaf üretimi ise yüzde 26,3 azalarak yaklaşık 288 bin tona geriledi. Buna karşılık mısır üretimi yüzde 4,9 artışla 8,5 milyon tona yükseldi.

Kuru baklagillerde ise nohut üretimi yaklaşık 413 bin ton, kuru fasulye 247 bin ton, kırmızı mercimek 250 bin ton olarak kaydedildi. Patates üretimi yüzde 7,2’lik düşüşle 6,4 milyon ton oldu.

Yağlı tohumlarda soya üretimi yüzde 17,4 azalarak 149 bin tona, ayçiçeği üretimi ise yüzde 11,8 düşerek 1,9 milyon tona indi. Şeker pancarı üretimi de yüzde 2 düşüşle 22 milyon tona geriledi.

SEBZEDE KAYIP SINIRLI

Sebze üretimi 2025’te bir önceki yıla göre yüzde 0,9 oranında azaldı. Toplam üretim 33,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Ürün bazında ise karpuzda yüzde 6,7, kuru soğanda yüzde 9,8, sivri biberde ise yüzde 1,8 oranında artış kaydedildi. Domateste yüzde 7,6, salçalık kapya biberde yüzde 4,7, hıyarda ise yüzde 2 oranında üretim azaldı.

MEYVEDE SERT DÜŞÜŞ

Meyve üretimi ise 2025 yılında dikkat çekici bir şekilde geriledi. Toplam üretim miktarı yüzde 30,9 düşerek 19,6 milyon tona indi. Elma üretimi yüzde 48,3, şeftali yüzde 46,1, nektarin yüzde 44,1, kiraz ise yüzde 70,6 oranında düştü. Üzümde yüzde 27,5, nar üretiminde ise yüzde 10,2’lik düşüş görüldü. Buna karşılık mandalina üretiminde yüzde 5,8’lik artış yaşanırken, portakal yüzde 17,5, limon ise yüzde 34,4 oranında azaldı.

Sert kabuklu meyvelerde de tablo olumsuz: Fındık yüzde 38,5, ceviz yüzde 38,2, Antep fıstığı ise yüzde 61,5 oranında azaldı. Muz üretimi yüzde 1,2, zeytin üretimi ise yüzde 34,7 geriledi.

SÜS BİTKİLERİ DE GERİLEDİ

Süs bitkilerinde de üretim düşüşü yaşandı. Toplam üretim yüzde 1,4 azalırken, kesme çiçek üretimi yüzde 5,8 azaldı. Diğer süs bitkileri ise yüzde 8,7 oranında artış gösterdi.