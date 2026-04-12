Türkiye'nin tarım ihracatındaki yükseliş ivmesi, 2026 yılının ilk üç ayında gelen rekor rakamlarla tescillendi. Yaş meyve ve sebze sektörü, yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre büyük bir sıçrama yaparak 1 milyar 70 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

İHRACATTA %30'LUK DEV ARTIŞ

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) paylaşılan verilere göre, sektörün performansı yüzleri güldürdü. 2025 yılının Ocak-Mart döneminde 821 milyon dolar seviyesinde kalan yaş meyve sebze ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 30 gibi dikkat çekici bir büyüme kaydetti. Diğer yandan, meyve sebze mamulleri kategorisinde ise hafif bir gerileme yaşandı; bu alandaki ihracat %6'lık düşüşle 510 milyon dolar olarak gerçekleşti.

HEDEF 7 MİLYAR DOLAR: "YAĞIŞLAR UMUT VERİCİ"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Türkiye'nin geçtiğimiz yıl toplamda 6 milyar 291 milyon dolarlık bir ihracat hacmine ulaştığını ve bu başarının beşte birinin Ege Bölgesi'nden geldiğini hatırlattı. 2026 yılı için çıtayı yükselttiklerini belirten Uçak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yıl sonu hedefimiz 7 milyar doları geride bırakmak. İlk çeyrek verileri, bu potansiyele sahip olduğumuzun en somut kanıtı. Özellikle bu yıl yağışların önceki yıllara göre çok daha verimli olması, rekolte beklentimizi artırıyor. İklimsel bir aksilik yaşamazsak hedeflerimize rahatlıkla ulaşacağız."

ŞAMPİYON ÜRÜNLER VE FAVORİ PAZARLAR

Yılın ilk çeyreğinde ihracatın lokomotifi olan ürünler ve en çok talep gören ülkeler de belli oldu:

333 milyon dolarla mandalina zirvedeki yerini korurken; onu 159 milyon dolarla domates ve 152 milyon dolarla biber takip etti.

Türkiye'nin yaş meyve ve sebzede en büyük müşterisi 263 milyon dolarla yine Rusya oldu. Rusya'yı 127 milyon dolarla Irak ve 122 milyon dolarla Romanya izledi.

Bereketli geçen kış ve bahar yağışlarının etkisiyle, sektör temsilcileri önümüzdeki aylarda yeni ihracat rekorlarının kırılmasını bekliyor.