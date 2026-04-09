Türkiye genelinde tarım arazilerinin kooperatifler aracılığıyla parçalanıp "hobi bahçesi" adı altında yerleşime açılmasına karşı hazırlanan kanun teklifi Meclis'e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, düzenlemenin kesinlikle bir "af içermediğini" ve mevcut kaçak yapılaşmayı meşrulaştırmayacağını vurguladı.

CEZALAR DUDAK UÇUKLATIYOR: 10 TL’DEN 2.500 TL’YE

Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, Yeni yasa teklifiyle birlikte tarım arazilerindeki ihlallere verilen cezalar caydırıcı seviyeye çıkarılıyor:

Metrekare Başına Ceza: Mevcut sistemde 10 TL olan ceza, 2.500 TL’ye yükseltildi.

Örnek Hesap: 500 metrekarelik bir alana kaçak yapı inşa eden bir kişi, eskiden 5 bin TL ceza öderken artık 1 milyon 250 bin TL ceza ile karşı karşıya kalacak.

ALTYAPI SAĞLAYAN KURUMLARA "AYLIK 100 BİN TL" CEZA

Kaçak yapıların fiilen yerleşime dönüşmesini engellemek için hizmet veren kurumlara (Belediyeler, İZSU, ASKİ vb.) da sorumluluk yüklendi. Kaçak yapıya su, elektrik veya doğalgaz bağlayan kurumlara:

Her abonelik için 100 bin TL ceza kesilecek.

Abonelik iptal edilmezse her ay bu ceza tekrarlanacak.

KOOPERATİF MODELİYLE SATIŞA SON

Düzenleme, "hobi bahçesi kooperatifleri" modelini doğrudan hedef alıyor. Artık kooperatifler tarım dışı amaçla arazi edinemeyecek. Tarımsal faaliyet yapacak kooperatifler ise ancak Bakanlık izniyle arazi satın alabilecek. Böylece "hisseli parsel" satışı fiilen bitiriliyor.

TİNY HOUSE VE KONTEYNERLAR DA KAPSAMDA

Düzenleme sadece sabit binaları değil; Tiny House, prefabrik ev ve konteyner gibi taşınabilir görünen ancak tarım arazisini işgal eden tüm yapıları kapsıyor. Bakanlık izni olmayan her türlü yapı "kaçak" statüsünde değerlendirilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? (5 ADIMDA YIKIM VE CEZA)

Tespit: Kaçak yapı emniyet veya tarım ekiplerince belirlenir.

Durdurma: İnşaat veya kullanım faaliyeti anında durdurulur.

Başvuru: İlgili kişiye bir ay başvuru süresi verilir.

İzin Şartı: İzin alınamazsa iki ay içinde yıkım zorunluluğu getirilir.

Zorla Yıkım: Yıkım gerçekleşmezse devlet eliyle yıkılır; masraflar tahsil edilir ve 3 kat ceza uygulanır.

EN ÇOK MERAK EDİLEN 3 SORU

Mevcut hobi bahçeleri yıkılacak mı? Evet, yönetmelik izin alınmayan tüm yapılar için yıkım sürecini sertleştiriyor.

BELEDİYELER NE YAPACAK?

Belediyelerin kaçak yapıları altyapı hizmetiyle meşrulaştırma rolü ağır para cezalarıyla kesildi.

İMAR BARIŞI GELİR Mİ?

AK Parti yetkilileri bu düzenlemenin bir "af" olmadığını ve kaçak yapıların hiçbir şekilde korunmayacağını kesin bir dille belirtti.

Özellikle Ankara, İstanbul ve İzmir çevresinde yoğunlaşan tarım arazisi yağmasına karşı getirildiği öne sürülen yeni Hobi Bahçesi düzenlemesi, yetkililerden gelen açıklamalara göre gıda güvenliğini korumayı hedefliyor.