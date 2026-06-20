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Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, 2023 yılında başlatılan “Agroekolojik Tarım Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi Projesi”nin tamamlanma aşamasına geldiğini açıkladı.

KÜÇÜK YATIRIMLA BÜYÜK DÖNÜŞÜM

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak yürütülen ve 703 bin dolar bütçeye sahip proje kapsamında Bolu’nun Seben ve Yeniçağa ilçelerinde önemli sonuçlar elde edildi. Proje ile 1000’den fazla üreticiye ulaşıldı, 16’dan fazla eğitim programı düzenlendi ve 22,27 hektar alanda 32’den fazla pilot uygulama hayata geçirildi.

Selışık, projenin hem Türkiye’nin ilk Ulusal Agroekoloji Strateji Belgesi’ne katkı sunduğunu hem de sürdürülebilir bir model ortaya koyduğunu vurguladı.

SADECE VERİM DEĞİL, DOĞA DA KAZANDI

Projeyle birlikte 407 bin 37 ton sera gazı azaltımı ve karbon tutulum etkisi sağlandı. Münavebe uygulamalarıyla toprak verimliliği artırılırken, baklagiller sayesinde kimyasal gübre ihtiyacı azaltıldı.

Doğrudan ekim ve koruyucu tarım teknikleriyle toprak yapısı korunurken, erozyon riski düşürüldü ve suyun toprakta tutulması sağlandı.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ GENİŞLEDİ

Agroekolojik dönüşüm yalnızca buğday verimini artırmakla kalmadı, bölgedeki ürün çeşitliliğini de genişletti. Yağlık ayçiçeği ilk kez üretim sistemine dahil edilirken, Türkiye ortalama verim seviyelerine ulaşıldı ve resmi üretim planlamasına alındı.

Ayrıca sorgum, nohut, baklagiller ve yem bitkileri gibi kuraklığa dayanıklı alternatif ürünler de üreticilerle buluşturuldu.

YEREL ÜRETİM VE KADIN EMEĞİ ÖNE ÇIKTI

Proje kapsamında 32 çilek bahçesi kuruldu, 50 hektar alanda mera ıslahı gerçekleştirildi. Katı gübre dağıtım makineleri ve otomatik silaj paketleme sistemleriyle üretimde verimlilik artırıldı, maliyetler düşürüldü.

Bölgenin önemli değerlerinden IZA buğdayı için coğrafi işaret süreci başlatılırken, kadın kooperatifleri de üretim süreçlerine aktif olarak dahil edilerek yerel ekonomiye katkı sağlandı.

AGROEKOLOJİ NEDİR?

Agroekolojik uygulamalar; doğayı taklit eden, biyoçeşitliliği destekleyen ve kimyasal girdileri en aza indirerek üretimi sürdürülebilir hale getiren bir tarım yaklaşımı olarak öne çıkıyor. Bu model, hem çevreyi korumayı hem de verimliliği artırmayı hedefliyor.

Bolu’da elde edilen bu sonuçlar, tarımda doğayla uyumlu üretim modelinin yüksek verimle mümkün olabileceğini ortaya koyarak dikkat çekti.