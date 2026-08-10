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Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana Karataş'ta 1,2 milyar liralık yatırımla yapılan sera organize tarım bölgesinin yıllık 100 bin ton üretim kapasitesine sahip olacağını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Tarıma elverişsiz alanları yüksek teknoloji gücüyle bereketli üretim merkezlerine dönüştürdüklerini ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Adana Karataş Sera Organize Tarım Bölgemizde 1,2 milyar liralık yatırımla modern topraksız tarım dönemini başlattık. Yıllık 100 bin ton üretim kapasitesi, 5 bin vatandaşımıza istihdam imkanı ve yıl sonuna kadar 650 dekar alanda üretim hedefimizle ülkemizin gücüne güç katıyoruz. Hayırlı, bereketli olsun."