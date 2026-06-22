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Kaynak: Haber Merkezi

Ordu / Ali Yazan / Yeniçağ



Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yaz aylarında farklı illere giderek üretim faaliyetlerini sürdüren gezginci arıcılarla bir araya geldi. Erzincan ve Sivas başta olmak üzere çeşitli bölgelerde konaklayan Ordulu üreticiler ziyaret edilerek sektörün mevcut durumu yerinde değerlendirildi.

DESTEKLER VE YENİ PROJELER MASAYA YATIRILDI

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, İl Müdür Yardımcısı Ersin Soydan ve Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Akın Çiftçi'nin katıldığı ziyaretlerde, arıcılık sektörüne yönelik devlet destekleri ve hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında üreticilere bilgi verildi.

Sahada faaliyet gösteren arıcıların talep ve beklentileri dinlenirken, üretim sürecinde karşılaşılan sorunlar ile çözüm önerileri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

BÖLGESEL İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

Ziyaret programı kapsamında heyet, Erzincan'da faaliyet gösteren kurum ve birlik temsilcileriyle de görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan temaslarda bölgedeki arıcılık faaliyetleri, üretim kapasitesi ve sektörel gelişmeler ele alındı.

Yetkililer, gezginci arıcılığın yalnızca bal üretimine değil, tarımsal üretimde verimliliği artıran tozlaşma faaliyetlerine de önemli katkı sağladığını vurguladı.

ÜRETİCİLERE BAŞARILI SEZON DİLEĞİ

Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, zorlu şartlar altında üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sunan arıcılara teşekkür etti. Açıklamada, doğal ve kaliteli bal üretimi için emek veren tüm üreticilere verimli ve bereketli bir sezon temennisinde bulunuldu.