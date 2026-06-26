Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, bitkisel üretimin çevre ve insan sağlığına uygun, sürdürülebilir şekilde yapılması ve pestisit kaynaklı risklerin azaltılması amacıyla geliştirdiği B-Reçete Sistemi'ni ülke genelinde hayata geçiriyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ilin tarım ve orman il müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen çevrim içi toplantıda yeni sistemin detaylarını paylaştı.

Bakan Yumaklı, yeni uygulamayla birlikte sadece bitkisel üretim yapan üreticilerin bitki koruma ürünlerine erişebileceğini belirtti. Sistem sayesinde, yalnızca üretim yapılan alan için satış ve kullanım mümkün olacak, üreticiler bilimsel kriterlere göre önerilen doz kadar zirai ilaç satın alabilecek. Böylece bitki koruma ürünlerinin hatalı ve gereğinden fazla kullanılmasının önüne geçilecek.

B-Reçete Sistemi'nde pestisitlerin reçetelendirilmesi, satışı ve uygulama aşamalarının tamamı elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Üreticilerin bakanlık sistemlerinde kayıtlı olan tarım alanı ve ürününe göre, onaylanmış dozlar dikkate alınarak pestisit kullanması sağlanacak.

Sistemin beşeri ilaçlardaki uygulamaya benzer bir yapıda olduğunu vurgulayan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Bitki koruma ürünlerinde beşeri ilaçlarda olduğu gibi kullananın ve ilacı yazanın belli olduğu, hangi ürün için ne kadarlık bir alanda hangi dozda kullanılacağını düzenleyen bir sistem olacak."

Sistemin 12 Ocak'tan bu yana Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde pilot olarak uygulandığını hatırlatan Yumaklı, 1 Temmuz itibarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak başlayacağını duyurdu. Ocak ayından bu yana yoğun bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Bakan Yumaklı, sistemin hızlıca müdahale edilebilir, revize edilebilir ve geliştirilebilir şekilde dizayn edildiğini belirterek bu adımı tarımda bir "devrim" olarak nitelendirdi.

Sistemin ülke genelinde uygulanmasıyla haksız kazanç elde etmek isteyen ya da menfaatleri zedelenen bazı kesimler olabileceğine dikkat çeken Bakan Yumaklı, bakanlık olarak bunlara hiçbir zaman prim vermeyeceklerini vurguladı. Yumaklı, sistemin kesintisiz çalışması, mağduriyetlerin önlenmesi, gerekli bilgilendirmelerin yapılması ve güncellemelerin gerçekleştirilmesi konusunda il müdürlerine kesin talimat verdi.