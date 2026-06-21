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Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, yaban hayatını desteklemek ve bozulan ekolojik dengeyi yeniden tesis etmek amacıyla yürüttüğü üretim çalışmalarında bu yılın takvimini belirledi. Bakan İbrahim Yumaklı, biyolojik mücadelenin detaylarını paylaştı.

HEDEF: 62 İLDE 156 FARKLI ALAN

Doğal avlanma içgüdüleri sayesinde kimyasal ilaçlamaya gerek kalmadan zararlılarla mücadele eden kanatlıların salım planı şu şekilde netleşti:

-Kınalı Keklik: 50 ilde, 116 farklı noktaya 39 bin 250 adet keklik bırakılacak.

-Sülün: 16 ilde, 34 farklı noktaya 11 bin 750 adet sülün salınacak.

-Çil Keklik: 5 ilde, 6 ayrı noktada popülasyon desteklemesi yapılacak.

ZARARLILARA KARŞI DOĞAL KALKAN

Bakan Yumaklı, doğaya salınacak türlerin stratejik görevlerini ve salım yapılacak merkezleri şu sözlerle aktardı:

"Keklik ve sülün salımları, kene ve kahverengi kokarca ile biyolojik mücadeleye çok ciddi katkı sağlıyor. Özellikle keklikler, salım öncesinde kene tutulumuna karşı özel olarak ilaçlanıyor. Sülünler ise özellikle fındık başta olmak üzere tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarcayla mücadele kapsamında Karadeniz Bölgesi'ndeki illerimizde yoğun olarak doğaya bırakılacak."

KANATLI ÜRETİM MERKEZLERİ:

-Keklik Üretimi: Afyonkarahisar, Kahramanmaraş, Yozgat, Gaziantep ve Malatya istasyonlarında,

-Sülün Üretimi: Samsun, İstanbul ve Gümüşhane istasyonlarında titizlikle gerçekleştiriliyor.

10 YILDA 1 MİLYON KANATLI DOĞAYLA BULUŞTU

Bakanlığın uzun vadeli projelerle yaban hayatını desteklediğini belirten Yumaklı, "DKMP Genel Müdürlüğümüz, 2025 yılında 36 bin 250 keklik ve 9 bin sülünü doğayla buluşturmuştu. Bu yıl çıtayı daha da yükseltiyoruz. Son 10 yıla baktığımızda ise yaklaşık 750 bin keklik ve 250 bin sülün olmak üzere, toplamda 1 milyon kanatlıyı gökyüzü ve toprakla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

HAYATİ KURAL: SALIM ALANLARI 3 YIL BOYUNCA AVA KAPATILACAK!

Salım yapılacak bölgelerin rastgele seçilmediğini; habitat uygunluğu, besin/su kaynakları, yırtıcı baskısı ve insan yoğunluğu gibi teknik analizlerin yapıldığını vurgulayan Bakan Yumaklı, hayati bir uyarıda da bulundu:

"Doğaya bıraktığımız bu canlıların adaptasyon sürecini sağlıklı atlatabilmesi ve çoğalabilmesi için, salım gerçekleştirilen alanlar 3 yıl süreyle tamamen ava kapatılmaktadır. Bütün amacımız; yaban hayatının korunması, sürdürülebilir bir yönetim anlayışıyla bu zenginliğin gelecek nesillere aktarılmasıdır."