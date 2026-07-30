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Kaynak: İHA

Güvenilir gıda üretimi ve sürdürülebilir tarım hedefleri doğrultusunda hayata geçirilen B-Reçete Sistemi'nin işleyişi ile uygulama esasları düzenlenen kapsamlı bir toplantıyla ele alındı. Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram'ın sunumuyla başlayan toplantıda, yeni yapının sektöre getireceği yenilikler aktarıldı.

HEDEF: PESTİSİT KALINTISINI AZALTMAK VE İZLENEBİLİRLİK

Yeni uygulamaya konulan B-Reçete Sistemi sayesinde; bitki koruma ürünlerinin doğru zamanda, doğru dozda ve sadece ihtiyaç miktarında kullanılması amaçlanıyor. Tarladan sofraya kadar tüm süreçte izlenebilirliği sağlamayı hedefleyen sistem, pestisit (tarım ilacı) kalıntılarının önüne geçerek gıda güvenilirliğini üst seviyeye çıkarmayı planlıyor.

Doç. Dr. Yunus Bayram’ın gerçekleştirdiği sunumun ardından, bitki koruma ürünleri bayileri ile yetkili teknik personelin sisteme dair soru, talep ve görüşleri detaylıca değerlendirildi.

SİNOP'TA EĞİTİM VE UYUM ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Konuya ilişkin Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; üreticilerin, teknik personelin ve bayilerin yeni sisteme adaptasyonunu hızlandırmak adına eğitim ile bilgilendirme faaliyetlerine kesintisiz devam edileceği bildirildi.

Toplantıya Sinop Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Hacı Yusuf Parlak, Müdür Yardımcısı Dr. Çiğdem Tuncay, ilçe müdürleri, bitki koruma ürünleri bayileri ve reçete yazma yetkisi bulunan teknik personeller katılım sağladı.