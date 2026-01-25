Tarım ve Orman Bakanlığı, Güney Amerika ve Avrupa ülkelerinden binlerce tonluk ithal et alımına devam ederken, etlerin yurt içi piyasalarda dolaşıma sokulması için firmalarla sözleşmeler imzalamaya devam ediyor. 2026 yılının ilk sözleşmesini, Türkiye'nin en büyük restoran zincirleri arasında yer alan Köfteci Yusuf ile imzalayan Et ve Süt Kurumu, Güney Amerika’dan ithal ettiği sığırlardan elde edilen karkas etin kilogramını KDV dahil 510 TL'den Köfteci Yusuf'a satacak.

Halk TV'den Bahadır Özgür'ün haberine göre Köfteci Yusuf, sözleşme kapsamında Et ve Süt Kurumu'ndan 510 TL'ye satın alacağı karkas etten elde edeceği kıymayı 750 TL'ye, kuşbaşı eti ise 850 TL'ye satacak.

100 LİRA ZAM YAPILDI

Tarım ve Orman Bakanlığı, özellikle geçtiğimiz yılın son çeyreğinde et fiyatlarında yaşanan sert yükselişin ardından Uruguay'dan 4'ncü sınıf kasaplık hayvan ithal etme kararı almıştı.

Köfteci Yusuf'a geçtiğimiz yıl Et ve Süt Kurumu tarafından kilogramı 410 TL'den satılan karkas etlerin bu yıl 510 TL'ye verilmesi, ithal karkas et satış fiyatında yaklaşık yüzde 25’lik bir zam anlamına geliyor.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıl ‘Köfteci Yusuf’un köfte ve et döner ürünlerinde domuz eti tespit edildiğini ilan etmiş, Köfteci Yusuf yaptığı açıklamada bulaş iddiasında bulunmuştu.