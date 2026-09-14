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Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı, "thiophanate methyl", "indoxacarb" ve "phosmet" aktif maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin ithalat, imalat ve kullanımının sonlandırılacağını bildirdi.

Bakanlık Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

İTHALAT VE İMALAT İÇİN SON TARİHLER BELİRLENDİ

Paylaşımda, Bakanlığın bitki koruma ürünlerinin insan ve çevre sağlığı üzerindeki etkilerini bilimsel gelişmeler ve uluslararası değerlendirmeler doğrultusunda takip ettiği belirtildi.

Gerekli durumlarda aktif maddelerin kullanımının kısıtlandığı veya sonlandırıldığı ifade edilen paylaşımda, söz konusu üç aktif maddenin insan sağlığı ve çevre açısından taşıdığı risklerle Avrupa Birliği'ndeki (AB) onay durumlarının değerlendirildiği kaydedildi.

KULLANIM 2027 SONUNDA SONLANDIRILACAK

Bakanlık, söz konusu aktif maddeleri içeren bitki koruma ürünlerinin kullanım alanlarında yeterli alternatif ürünlerin ruhsatlı olmasını da dikkate aldı.

Buna göre, bu ürünlerin fiili ithalatları 13 Kasım 2026, imalatları 18 Aralık 2026 ve kullanımları 31 Aralık 2027 itibarıyla sonlandırılacak.

Bakanlık paylaşımında, kararın belirlenen takvim doğrultusunda uygulanacağı bildirildi.