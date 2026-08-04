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Bakan Yumaklı, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa'yı kapsayan sahil hatlarında orman yangını tehlikesi yaratan kuvvetli rüzgarların etkili olacağını duyurarak, yangına yol açabilecek tüm davranışlardan kaçınılması gerektiğini ve Orman Genel Müdürlüğü kadrolarının alarm durumuna geçtiğini ifade etti.

Gözlerin çevrildiği kıyı illerinde meteoroloji kökenli teyakkuz durumu ilan edildi. Sosyal ağlar üzerinden kamuoyuna seslenen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yeşil vatan için kritik uyarı. Meteorolojik verilere göre, bugün ve yarın başta Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere, kıyı bölgelerimizde orman yangınları açısından risk teşkil edecek seviyede şiddetli rüzgar bekleniyor. Lütfen bu süreçte, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım." ifadesini kullandı.

Risk faktörünü tırmandıracak her türlü hamleden kaçınılmasını hedefleyen Yumaklı, tutuşmaya elverişli çalı çırpı barındıran arazilere tutuşturucu cisimlerin bırakılmamasını, tarlasını temizlemek isteyenlerin anız yakmaktan ve peyzaj atıklarını imha etmek amacıyla ateş yakmaktan kesinlikle uzak durmalarını şart koştu.

"TÜM EKİPLERİMİZLE SAHADAYIZ"

Gözlemlenebilecek en küçük bir duman yükselişinde yahut olası bir şüphe anında derhal "112 Acil Çağrı Merkezi'ne" haber ulaştırılmasının hayatı önemde olduğuna işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yeşil Vatan'ımızı korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Ama unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken, bu kritik günlerde tedbiri elden bırakmıyor, ortak evimiz doğamıza hep birlikte sahip çıkıyoruz."