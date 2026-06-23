Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Baraj doluluk oranlarını her gün paylaşılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Baraj doluluk oranlarını her gün paylaşılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, su kaynaklarının güncel durumunu kamuoyuyla paylaşacak yeni sistemi devreye aldı.

Kaynak: Diğer
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Baraj doluluk oranlarını her gün paylaşılacak - Resim: 1

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kaynaklarının anlık olarak izlenebileceği yeni sistemi bugün hizmete açacaklarını, Türkiye genelindeki barajlar ile dört büyük kentteki aktif doluluk oranlarını her gün kamuoyuna duyuracaklarını açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Baraj doluluk oranlarını her gün paylaşılacak - Resim: 2

Yumaklı, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Baraj doluluk oranlarını her gün paylaşılacak - Resim: 3

Su varlıklarının açık, sürdürülebilir ve verimli şekilde yönetilmesinin gelecek nesillere bırakılacak en değerli kazanımlardan biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Baraj doluluk oranlarını her gün paylaşılacak - Resim: 4

"Bu doğrultuda vatandaşlarımızın, üreticilerimizin ve tüm paydaşlarımızın su kaynaklarımızın mevcut durumunu anlık takip edebileceği sistemi bugün itibarıyla kullanıma sunuyoruz."

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Baraj doluluk oranlarını her gün paylaşılacak - Resim: 5

"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz (DSİ) Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehrimizdeki barajların aktif doluluk oranlarını bugünden itibaren günlük paylaşacak."

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Baraj doluluk oranlarını her gün paylaşılacak - Resim: 6

"Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, veriye dayalı yönetim anlayışımızla, iklim değişikliğinin etkilerine karşı suyumuzun her damlasını korumaya ve geleceğe güvenle taşımaya kararlıyız."

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Baraj doluluk oranlarını her gün paylaşılacak - Resim: 7

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre, barajların doluluk oranlarına ilişkin detaylar DSİ'nin "http://yagisbarajdoluluk.dsi.gov.tr" sayfasından paylaşılacak.

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