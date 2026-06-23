Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, su kaynaklarının anlık olarak izlenebileceği yeni sistemi bugün hizmete açacaklarını, Türkiye genelindeki barajlar ile dört büyük kentteki aktif doluluk oranlarını her gün kamuoyuna duyuracaklarını açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı: Baraj doluluk oranlarını her gün paylaşılacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, su kaynaklarının güncel durumunu kamuoyuyla paylaşacak yeni sistemi devreye aldı.Kaynak: Diğer
Yumaklı, sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yaptığı paylaşımda uygulamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Su varlıklarının açık, sürdürülebilir ve verimli şekilde yönetilmesinin gelecek nesillere bırakılacak en değerli kazanımlardan biri olduğunu vurgulayan Yumaklı, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
"Bu doğrultuda vatandaşlarımızın, üreticilerimizin ve tüm paydaşlarımızın su kaynaklarımızın mevcut durumunu anlık takip edebileceği sistemi bugün itibarıyla kullanıma sunuyoruz."
"Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz (DSİ) Türkiye genelindeki ve 4 büyük şehrimizdeki barajların aktif doluluk oranlarını bugünden itibaren günlük paylaşacak."
"Şeffaflık ilkemiz doğrultusunda, veriye dayalı yönetim anlayışımızla, iklim değişikliğinin etkilerine karşı suyumuzun her damlasını korumaya ve geleceğe güvenle taşımaya kararlıyız."
Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre, barajların doluluk oranlarına ilişkin detaylar DSİ'nin "http://yagisbarajdoluluk.dsi.gov.tr" sayfasından paylaşılacak.