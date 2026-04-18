Yeniçağ Gazetesi
18 Nisan 2026 Cumartesi
İstanbul 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Tarım ve Orman Bakanı açıkladı: TC son hanesine göre 13 milyar TL bugün yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleri kapsamında bugün çiftçilerin hesaplarına yaklaşık 13 milyar lira yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi Derleyen: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemeleri kapsamında bugün çiftçilerin hesaplarına yaklaşık 13 milyar lira yapılacağını açıkladı. 2 alanda TC kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak ödemeler bugün saat 18:00'den sonra hesaplarda olacak.

1 8
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

2 8
DESTEK ÖDEMESİ 2 ALANDA YAPILACAK

Bakanlık tarafından yapılacak destekler iki ana kalemden oluşuyor:

Planlı Üretim Desteği kapsamında 12 milyar 771 milyon 632 bin TL,

3 8
Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteği için 42 milyon 341 bin TL

4 8
ÇİFTÇİLERİN BUGÜN HESAPLARINA YATIYOR

Bakan Yumaklı, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplam destek ödemesinin 12 milyar 813 milyon lira olduğunu duyurdu.

5 8
Yumaklı, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Tohumu toprakla, emeği desteklerle buluşturmaya; üretimi artırmaya devam ediyoruz.

6 8
12 milyar 813 milyon TL tarımsal destek ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" İfadelerini kullandı.

7 8
8 8
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro