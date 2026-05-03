Tarım ve Orman Bakanlığı, IPARD III Programı kapsamında 7. ve 9. başvuru çağrılarının değerlendirme sürecini tamamladı.

Bu kapsamda 218 proje, toplam 2,5 milyar lira hibe desteği almaya hak kazandı.

TARIM VE HAYVANCILIĞIN GENİŞ ALANINI KAPSIYOR

Desteklenen projeler; makine parkları, et, süt, yumurta ve kanatlı eti üretimi gibi birçok farklı alanda hayata geçirilecek.

Projelerin, tarımsal üretimde verimliliği artırması ve modern altyapının yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

4 MİLYAR LİRALIK YATIRIM BEKLENİYOR

İbrahim Yumaklı, projelerin hayata geçirilmesiyle birlikte toplamda 4 milyar lira değerinde yatırımın ekonomiye kazandırılacağını açıkladı.

Yumaklı, yapılan desteklerin üreticiler için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

“BEREKETİN YÜZYILI” VURGUSU

Bakan Yumaklı, modern teknolojiler ve altyapı yatırımlarıyla tarımsal üretimi artırmayı hedeflediklerini belirterek, “bereketin yüzyılını” inşa etmeye devam edeceklerini ifade etti.

Açıklamada, desteklerin hem üreticilere hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacağına dikkat çekildi.

IPARD III kapsamında sağlanan bu destekler, tarım ve hayvancılık sektöründe yatırım iştahını artırarak kırsal kalkınmayı hızlandıracak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.