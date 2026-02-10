Ticaret Bakanlığı iç piyasada yüzde 15 fiyat artırımı sonrası sektöre yönelik 9 Şubat itibarıyla ihracat yasağı uygulamaya kondu.

İhracat yasağı sonrası temel yorumlar ‘Artık ihracat yapamayacak firmaların iç piyasaya yönelmesi, böylece de artan rekabetle fiyatların düşmesi” yönünde belirtiliyor.

Ekonomim’de yer alan habere göre; sektör kaynaklarında bugün tüketicilerin 80-90 lira arasında tükettiği tavuk etini üretici firma 60 liraya sattığı belirtildi.

SEKTÖR YURT DIŞINA MI AÇILIYOR?

Kaynaklara göre birçok firmanın maliyetin altında satış yapmak zorunda kaldığının altını çiziyor.

Üretim maliyet avantajları sebebiyle birçok tekstil firmasının yurt dışında yatırıma başlaması gibi tavuk sektöründe de olması bekleniyor. Tarım sektöründen de bazı büyük şirketlerin, Avrupa dahil olmak üzere yurt dışına yatırım yapmaya hazırlandıkları, bu yönde somut kararlar alan şirketler olduğu öne sürülüyor.

İhracat yasağının bir başka boyutu da sektörün bin bir güçlükle ele geçirdiği başta Irak olmak üzere bölge ülkelerindeki pazarların da kaybedilme riski de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir süre önce ziyaret ettiği Suudi Arabistan’a da tavuk eti satmaya başlamışken, böyle bir kararın alınması, 10 binlerce kilometre uzaklıktaki dünyanın en güçlü beyaz et üreticilerinden Brezilya’nın ekmeğine yağ sürüp sürmeyeceği de tartışma konuları arasında yer aldı.